Der fortgesetzte Höhenflug der US-Technologiebörsen sorgte auch hierzulande für eine positive Börsenstimmung. Der DAX hat zur Wochenmitte den am Dienstag erlittenen Rückschlag weitgehend ausgebügelt. Ansonsten waren Impulse für den Gesamtmarkt rar. Die Anleger warten auf die Juni-Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag. Am Ende legte der DAX am Mittwoch um 0,94 Prozent auf 18.407,22 Punkte zu, nachdem der deutsche Leitindex tags zuvor 1,3 Prozent eingebüßt hatte. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen ...

