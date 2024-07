Xylems Risikoinvestitionsstrategie zielt auf direkte Investitionen in innovative Startups und führende Risikokapitalpartner

Der weltweit führende Wassertechnologiekonzern Xylem (NYSE: XYL) erweitert seine Pläne für Risikokapitalinvestitionen und stellt 50 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um aufstrebende Unternehmen und Anbieter von Wasserdienstleistungen zu unterstützen, die kritische klimatische Herausforderungen wie Wasserknappheit, Wasserqualität und Dekarbonisierung lösen.

Xylem zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Wasserlösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu beschleunigen, indem es direkt in Start-ups investiert, die bahnbrechende Wassertechnologien entwickeln, und indem es in spezialisierte Risikokapitalfonds investiert. Diese Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen, die innovative Lösungen entwickeln, die die Wachstumsprioritäten von Xylem unterstützen, einschließlich fortschrittlicher Aufbereitung, digitaler Technologie und Dienstleistungen, die das Management komplexer Wassersysteme unterstützen.

"Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit und der steigenden Nachfrage war der Bedarf an innovativem Denken noch nie so groß wie heute", sagte Sivan Zamir, Vice President, Xylem Innovation Labs. "Unternehmerische Gründer und bahnbrechende neue Technologien können wichtige Quellen für Lösungen sein, um einige der größten Wasserprobleme der Welt zu bewältigen. Durch die Zusammenarbeit mit einem breiten Netzwerk von Partnern, einschließlich Risikokapitalfirmen und Start-ups, glauben wir, dass wir wichtige Innovationen schnell und in großem Maßstab auf den Markt bringen können."

Xylems erweiterter Rahmen für Unternehmens-Risikokapital baut auf dem Erfolg bestehender Partnerschaften auf. 2022 investierte Xylem insgesamt 20 Millionen US-Dollar in Burnt Island Ventures, das sich auf Wasserinnovationen im Frühstadium konzentriert, und The Westly Group, die sich auf Energie, Industrie 4.0 und Cybersicherheit konzentriert. (Siehe Ankündigung von 2022.) Der Rahmen umfasst auch eine kontinuierliche Bewertung neuer Investitionen in gezielte Risikokapitalfonds sowie Minderheitsbeteiligungen an Start-up-Unternehmen.

