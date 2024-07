KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Grenzschutz hat die Flucht von 23 wehrpflichtigen Männern ins benachbarte Moldau verhindert. Die Gruppe sei im Kreis Podilsk des Gebietes Odessa mit einem Getreidelaster bis an die Grenze gelangt und beim anschließenden Fluchtversuch zu Fuß festgenommen worden, teilte die Behörde mit. Ziel sei die von Chisinau abtrünnige prorussische Region Transnistrien gewesen.

Dazu zeigte der Grenzschutz mithilfe eines Nachtsichtgerätes gemachte Aufnahmen der Flüchtenden in einem Feld. Die Männer sollen zwischen umgerechnet 4.600 und gut 14.800 Euro an einen Fluchthelfer in Kryptowährung gezahlt haben. Ihnen droht nun eine Ordnungsstrafe für den Versuch des illegalen Grenzübertritts sowie eine Überstellung an das Kreiswehrersatzamt.

Nach dem russischen Einmarsch vor über zwei Jahren hat die Ukraine das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet. Seitdem können wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren nur in Ausnahmefällen das Land verlassen.

Viele versuchen dennoch eine Flucht über die grüne Grenze vor allem in die angrenzenden Staaten der Europäischen Union. Seit Kriegsbeginn wurden Daten des Verteidigungsministeriums zufolge bereits über 400.000 Männer zur Fahndung ausgeschrieben, weil sie Musterungs- oder Einberufungsbescheide ignoriert hatten; der Großteil von ihnen in den als besonders patriotisch geltenden westukrainischen Gebieten./ast/DP/men