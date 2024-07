Kapitalmarktstratege Stefan Schrader spricht im Interview mit wO-TV über die Perspektiven der Emerging Markets. Trotz historischer Unterperformance im Vergleich zu US-Aktien bieten diese Märkte attraktive Einstiegschancen, besonders in Ländern wie Indien, die signifikantes Wachstum zeigen. Brasilien steht als Beispiel für ein Land mit hohem Potenzial, aber bisher ungenutzten Chancen aufgrund politischer und wirtschaftlicher Instabilität. Mit einer Ankaufrendite von fast 13 Prozent und starken Dividenden erscheine der brasilianische Markt besonders unterbewertet, erklärt Schrader Zudem beeinflusse auch die Zinspolitik der USA die Bewertung der Emerging Markets. Höhere US-Zinsen machen Investments in diesen Märkten weniger attraktiv, doch Schrader sieht darin auch eine Chance für die Zukunft, da keine weiteren signifikanten Zinssteigerungen erwartet werden. Was Investoren beachten müssen: Jetzt das komplette Interview ansehen!