NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt. Die Papiere des Elektronikkonzerns erreichten bei 232,74 US-Dollar einen Höchststand und stiegen zuletzt um 1,5 Prozent auf 232,15 Dollar. Damit zählten sie zu den besten Werten im Technologie-Index Nasdaq 100 . Dieser legte um 0,7 Prozent zu. Neben der allgemein weiterhin guten Stimmung im Technologiebereich trieben im Handelsverlauf Informationen aus Kreisen zum Absatzziel für die neuen iPhones die Apple-Aktien an.

Der Konzern habe Zulieferern und Partnern mitgeteilt, dass das Unternehmen ein Wachstum von etwa zehn Prozent bei der Auslieferung neuer iPhones im Vergleich zu den Vorgängermodellen anstrebe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Apple sei zuversichtlich, dass die neuen Funktionen unter dem Namen Apple Intelligence einen Nachfrageschub geben würden, wenn das neue Modell iPhone 16 Ende dieses Jahres in den Verkauf gehe.

Das Absatzziel deutet darauf hin, dass Apple ein stärkeres Jahr 2024 erwartet, auch wenn das Unternehmen mit anderen, auf Künstliche Intelligenz (KI) gestützten Smartphones von Rivalen wie Samsung Electronics und Xiaomi konkurriert. Aber der Computerkonzern hat auch eine einfachere Vergleichsbasis: Apple hatte ein schwieriges zweites Halbjahr 2023 - vor allem in China, wo das Mate 60 Pro von Huawei mit einem fortschrittlichen, in dem Land selber hergestellten 7-Nanometer-Prozessor die lokalen Verbraucher überzeugte. Apple wollte sich zu dem Bericht von Bloomberg nicht äußern.

Eine wichtige Frage für die Zukunft werde sein, wie Apple die KI-Richtlinien Pekings einhalte, sagte Analystin Nicole Peng von Canalys. Strenge chinesische Beschränkungen könnten die ersten Versuche des Unternehmens behindern, Künstliche Intelligenz in seine Produkte einzubauen.

Nicht zuletzt dank des weltweiten Booms rund um dieses Thema ist Apple aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 3,56 Billionen Dollar das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Dicht auf den Fersen folgt aber schon der Software-Konzern Microsoft, der 3,43 Billionen Dollar schwer ist./la/he/men