Bitcoin-Spot-ETF verzeichnet den 3. Tag infolge hohe Zuflüsse

Die Zu- und Abflüsse der Bitcoin-ETFs stehen schon seit der Auflage der börsengehandelten Fonds dafür, wie groß das Vertrauen der institutionellen Anleger in den Bitcoin gerade ist. Daher beobachten Investoren und Analysten genauestens, wie viele Mittel in die ETFs zu- oder abfließen. In den letzten Wochen der Korrektur haben auch die börsengehandelten Bitcoin-Fonds hauptsächlich Liquiditätsabflüsse zu verkraften gehabt.

Erst in den letzten Tagen scheint sich das Blatt hier zu wenden. Seit der Bitcoin-Kurs die wichtige Unterstützungslinie bei 56.500 weitestgehend gehalten hat, verzeichnen auch die Bitcoin-Spot-ETFs erneut Zuflüsse. Und das nicht zu knapp! So gingen allein vorgestern fast 300 Mio. Dollar in die ETFs ein. Positiv ist aber, dass gestern erneut hohe Summen zugeflossen sind.

216 Mio. Dollar Zuflüsse allein gestern

An den Zuflüssen gibt es derzeit mehrere positive Signale. Zum einen erzielten die ETFs nun den dritten Tag in Folge positive Nettozuflüsse. Zum anderen ist die Höhe der Zuflüsse bemerkenswert. Waren es bereits vorgestern 295 Mio. Dollar, die in die Bitcoin-Spot-ETFs geflossen sind, so konnten gestern wieder 216 Mio. Dollar verzeichnet werden. Somit konnten innerhalb von nur 2 Tagen eine halbe Milliarde Dollar eingesammelt werden.

Das ist insofern bemerkenswert, als der Bitcoin-Spot-ETF besonders von institutionellen Anlegern wie Hedgefonds, Pensionskassen oder Investmentbanken genutzt wird. Im Umkehrschluss können die extrem hohen Zuflüsse also nur bedeuten, dass ihr Vertrauen in die größte Kryptowährung der Welt wieder massiv angestiegen ist.

US-ETFs kaufen 3,757 $BTC

Da die meisten Bitcoin-ETFs physisch besichert sind, was bedeutet, dass die Emittenten an die 95 % des investierten Vermögens auch tatsächlich in das Asset investieren müssen, kaufen die Anbieter wie BlackRock, VanEck etc. derzeit auch wieder massiv Bitcoins. So wurden allein heute von den Anbietern der US-ETFs 3.757 $BTC gekauft. Das entspricht einem Gegenwert von etwa 217 Mio. Dollar. Käufe wie diese zeigen auf, dass die langfristigen Effekte der Bitcoin-Spot-ETFs noch lange nicht ausgeschöpft sind und sie den Markt noch für eine lange Zeit nach oben treiben können.

Australien bringt ebenfalls einen neuen Bitcoin-Spot-ETF an den Start

Doch die USA sind nicht die Einzigen, die derzeit Krypto-ETFs auf den Markt bringen. Auch in Australien ist kürzlich der erste Bitcoin-Spot-ETF an der dortigen Börse gestartet und konnte am ersten Tag bereits ein Handelsvolumen von über einer Million Dollar erzielen. Obwohl die australische Börse doch zu den eher kleinen Finanzplätzen gehört. Am nächsten Freitag soll nun schon der zweite Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt kommen, was zeigt, wie hoch die Nachfrage nach Krypto-ETFs derzeit ist.

Alles in allem sieht die Situation also sehr stark danach aus, als würden die Krypto-ETFs den Markt noch über Jahre stützen und als langfristiger Kurstreiber fungieren. Vor allem, wenn neben denen auf den Bitcoin noch weitere auf den Markt kommen. Der Handelsstart der Ether-ETFs ist ohnehin schon beschlossen, nur der genaue Tag steht noch in der Schwebe und inzwischen wurden sogar Solana-ETFs von verschiedenen Emittenten beantragt. Auch wenn bei diesen aktuell noch unklar ist, ob sie tatsächlich eine Genehmigung erhalten. Sollten diese jedoch auch noch das Licht der Welt erblicken, würde das die Tür für viele weitere börsengehandelte Fonds auf Kryptowährungen öffnen. Das könnte den Markt in den größten Bull Run aller Zeiten versetzen, in denen viele Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) fantastische Renditen erzielen könnten.

