Kursanalyse Mog Coin: 52,6-mal das Potenzial der Hunde-Memecoins?

Ein Memecoin, welcher die anderen derzeit eindrucksvoll in den Schatten stellt, ist Mog Coin. So gehörte er auch heute mit einem Tagesplus von 21,31 % zu den größten Kursgewinnern der führenden Memetoken. Aber auch viele andere Katzen-Memecoins haben das Interesse der Investoren geweckt. Was genau hinter diesen Bewegungen steckt und wie sich Mog Coin und die Katzen-Memetoken in Zukunft noch entwickeln könnten, erfahren Sie nun in der Kursanalyse von Mog Coin.

Kursanalyse Mog Coin: So hat sich MOG zuletzt entwickelt

Am heutigen Tage gab es vorwiegend vier Kategorien von Memecoins, die zu den größten Tagesgewinnern gehörten. Nach den Parodie-Memetoken, mit einem durchschnittlichen Kursgewinn von 16,6 %, befinden sich die Katzen-Memecoins erneut unter den Tagesgewinnern mit einem Plus von 14,4 %.

Bemerkenswert waren auch die 11,6 % der Base-Memetoken und die 10,2 % der TON-Memecoins. Aber auch andere Nischen des Sektors haben heute wieder höhere Gewinne erzielt, was auf eine Bevorzugung von volatileren Assets der Investoren hindeutet. Bei den regulären Memecoins waren es hingegen nur 2,4 %.

Mog Coin wurde erstmalig am 20. Juli 2023 für einen Preis in Höhe von 0,00000000001046 USD eingeführt und konnte bis auf den heutigen Preis von 0,000001702 USD bereits um beeindruckende 16.271.411 % steigen.

Mog-Coin-Chart

Das Allzeithoch vom 1. Juli 2024 von 0,000002105 USD befindet sich nun nur noch 23,68 % vom aktuellen Kurs entfernt. Denn Mog Coin wurde zwar von dem allgemein negativen Sentiment des Kryptomarktes, welches im März anfing, ebenfalls stark unter Mitleidenschaft gezogen, allerdings hat sich der Katzen-Memecoin wieder schnell erholt.

Denn trotz der Schwäche des Kryptomarktes mit einer Reduktion der Marktkapitalisierung um 2,16 %, dem Kursverlust von Bitcoin um 0,93 % sowie der Verluste der nützlichen Memecoins um 35,37 % und der nutzlosen Memetoken um 8,95 %, hat Mog Coin in derselben Zeit einen Anstieg von 210,33 % verzeichnet.

Mog Coin vs. BTC vs. Total Market Cap vs. nützliche und unnütze Memecoins

Insbesondere seit heute konnte sich Mog von der allgemeinen Performanz der Memecoins lösen. Zuletzt wurde er jedoch von den langsam fallenden Kursen der restlichen Kryptowährungen mit nach unten gezogen.

Mog Coin vs. BTC vs. Total Market Cap vs. nützliche und unnütze Memecoins seit letztem Tief

Inzwischen muss Mog Coin die wichtige Widerstandszone von 0,000001701 bis 0,000001737 USD sowie den Widerstand von 0,000001900 überwinden, um noch einmal das Allzeithoch zu testen. Auch wenn der Katzen-Memecoin besonders resilient war, muss dies nicht immer so sein. Noch ist der Aufwärtstrend jedoch intakt, der RSI noch nicht überkauft und das bullische Handelsvolumen steigt auch.

Mog Coin könnte bei einer möglichen Fortsetzung der Korrektur des Kryptomarktes bis Ende Oktober vor der US-Wahl auch unter Mitleidenschaft gezogen werden. In diesem Falle sind noch einmal Korrekturen bis 0,000001244, 0,000001040, 0,0000007509 USD und sogar mehr möglich.

Wie profitieren Memecoin-Trader jetzt am besten von Mog Coin und Katzen-Memecoins?

Derzeit bleibt es unklar, wie lange die Anleger das Interesse an den Katzen-Memecoins behalten. Idealerweise kombiniert man den Narrativ der Katzen-Memetoken mit anderen gefragten Memecoin-Sektoren wie beispielsweise denen der TON- und Base-Memetoken.

Somit könnte man durch die Kombination der gefragtesten Sektoren eine höhere Chance erhalten. Dabei sind die beiden Chains auch in der Vergangenheit in dieser Hinsicht mehrfach positiv aufgefallen.

Langfristig orientierte Memecoin-Investoren sollten sich primär auf die führenden Coins der einzelnen Sektoren der wichtigsten Chains konzentrieren. Memecoin-Trader mit etwas mehr Zeit können hingegen mit den neusten Token die höchsten Renditen erzielen.

Während nutzlose Memetoken gewöhnlich die höheren Gewinne erzielen, stellen nützliche Memecoins eine sicherere Alternative dar, weil sie eine Fusion aus regulärer und viraler Kryptowährung sind.

Der Mog Coin steigt aktuell stärker, da er der führende Katzen-Memecoin und somit die erste Wahl vieler Investoren wird. Zudem ist er mit einer Marktkapitalisierung von 613,15 Mio. USD im Vergleich zu den Hunde-Memecoins günstig bewertet. Unter ihnen kommt der Marktführer Dogecoin derzeit 15,72 Mrd. USD, wobei es auch schon 89,08 Mrd. USD waren.

Marktkapitalisierungen der Katzen- und Hunde-Memecoins

Die hohen Kursanstiege der Katzen-Memecoins sind schon etwas länger zu beobachten. Vermutlich ist dieser Trend auf eine neue Allokationsstrategien der Investoren zurückzuführen, die erkannt haben, dass die Hunde-Memecoins im Vergleich zu den Katzen deutlich überbewertet sind. Somit ist später mit einer Ausgleichsbewegung zu rechnen.

Betrachten wir einmal die amerikanischen Haushalte, so gab es im Jahr 2021 89 Mio. Hunde und 94 Mio. Katzen in den Haushalten. Dennoch soll es laut Dogster und American Veterinary Medical Association 38,4 % Haushalte mit Hunden und 25,4 % mit Katzen geben. Allerdings deutet dies trotzdem auf ein ungefähres Gleichgewicht hin.

Verteilung der Hunde- und Katzen-Haushalte in den USA

Bei der Marktkapitalisierung ergibt sich hingegen ein vollkommen anderes Bild. Denn die Hunde-Memecoins werden derzeit mit 32,28 Mrd. USD bewertet, während es bei den Katzen gerade einmal nur 2,10 Mrd. USD sind.

Basierend auf der prozentualen Verteilung der Haushalte dürften die Katzen mindestens um mindestens das 35,87-Fache steigen. Ausgehend von einer vergleichbaren Bewertung könnten die Katzen-Memetoken sogar 52,64-mal stärker steigen als es bei den Hunden der Fall ist. Noch höhere Renditen können hingegen chancenreiche Presales erzielt werden, wie Pepe Unchained.

Innovatives Memecoin-Ökosystem könnte größter Profiteur der Memetoken werden

Immer mehr Investoren und Analysten rechnen damit, dass es wieder einmal Zeit werden könnte, dass eine neue Version von Pepe den derzeitigen Platzhirsch ersetzt. Denn ursprünglich wurde Pepecoin 2016 als Proof-of-Work eingeführt und ist später auf Ethereum migriert. Allerdings hat der neue Pepe, welcher 2023 eingeführt wurde, den Vorgänger in seiner Marktkapitalisierung um 3,63 Mrd. USD übertroffen.

Jedoch hat auch der neue Pepe kein überzeugendes Geschäftsmodell, obwohl er sich auf Platz 3 der führenden Memecoins halten kann. Nun ist jedoch vermutlich mit Pepe Unchained sein stärkster Konkurrent erschienen, welcher einige der größten Probleme des Kryptomarktes adressiert und somit einen echten Nutzen bietet.

So entwickelt der optimierte Pepe Unchained eine Ethereum-Skalierungslösung, welche die Überlastungsprobleme in Form von unerträglichen Gebühren und einer niedrigen Transaktionsgeschwindigkeit löst. Stattdessen werden 100-mal mehr TPS und die niedrigsten Gebühren versprochen. Ebenso wird es Block-Explorer, Überbrückungen und mehr geben.

Einer der interessantesten Aspekte ist das enorme Skalierungspotenzial von Pepe Unchained. Denn es können sich auch andere Projekte wie Kryptowährungen, Memecoins, KI-Token, NFTs, SocialFi, GameFi und mehr auf der Layer-2 ansiedeln. Insbesondere für Memetoken könnte Pepe Unchained jedoch zur bevorzugten Wahl werden.

Schließlich wurde die Nutzererfahrung von Ethereum und Solana stark beeinträchtigt, da die Memecoins mit einem DEX-Volumen von bis zu 67 % in diesem Jahr zu Überlastungsproblemen geführt haben. Hinzu kommen Intransparenz und Betrug, welche den Spaß der Memetoken für einige ruinieren und sie von diesen Investments abschrecken.

Auf ein wesentlich größeres Interesse könnte hingegen Pepe Unchained treffen, wenn es die Probleme mit sicheren, transparenten, fairen, schnellen und günstigen Alternativen für Launch und Handel von Memecoins löst. Dann könnte es einen Anteil der Marktkapitalisierung von mehr als 44,95 Mrd. USD auf eine Layer-2 absorbieren und zum IMX der Memetoken werden.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Vorverkauf von Pepe Unchained so großes Interesse bei den Anlegern hervorgerufen hat. Nach rund 3 Wochen wurde bereits die Marke von 3 Mio. USD übertroffen. Fortan verbleiben nur noch 35 Stunden, um die Coins für 0,0083591 USD sowie eine Staking-Rendite von 615 % zu erhalten.

