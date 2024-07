Beste Meme-Coins: Erst BEER & WATER - jetzt PLAY & PEPU?

Meme-Coins gehören 2024 zu den stärksten Marktsegmenten und scheinen gekommen zu sein, um zu bleiben. Ihre Beliebtheit bleibt ungebrochen, da sie für viele Investoren eine zugängliche Möglichkeit darstellen, den Markt zu schlagen. Mit ihrer viralen Natur und der starken Community-Unterstützung bieten Meme-Coins das Potenzial für erhebliche Gewinne - viele Trader finden den Einstieg in den Markt über Meme-Coins.

Täglich werden unzählige Token gelauncht, was jedoch zu einer Verwässerung des Marktes führt. Für Anleger wird es zunehmend schwieriger, die besten Meme-Coins auszuwählen. Die Vielzahl an Optionen erfordert sorgfältige Analysen.

Zuletzt waren es Meme-Coins wie Beercoin oder Watercoin, die in der Community für Furore sorgten. Doch nun blieb trotz prominenter Unterstützung eine Rallye aus.

Beercoin & Watercoin: Keine Rallye trotz Messi?

Beercoin hat in den letzten Wochen erhebliche Aufmerksamkeit erregt, als das kontroverse Projekt viral ging, parabolisch anstieg und dann wiederum massiv crashte. Die Entwickler bereiteten umgehend den Start eines neuen Tokens namens $WATER vor, der als "Charity Token" positioniert wird. $WATER fokussiert sich auf den Brunnenbau, um einen echten Unterschied zu machen und soziale Projekte zu unterstützen. Auf den Hype um Beercoin sollte ein noch besserer Watercoin folgen.

Nun haben auch die lange angekündigten Prominenten ihre Unterstützung erklärt - die Fußball-Legenden Messi und Ronaldinho.

Das gleiche spiel bloß mit einer anderen Persönlichkeit. Messi hat Watercoin erwähnt.$Water hat daraufhin 383 % nach diesem Post gesehen.



Send it to zero - Weil es voll von Insider-Cluster ist! pic.twitter.com/lZFsLmZ7LF - Hugotogo (@HugotoCrypto) July 8, 2024

Natürlich gab es nach der Unterstützung von Lionel Messi und Ronaldinho eine Kursreaktion. Doch übergeordnet bleibt der Trend klar, der Großteil der

Anleger dürfte mit ihrer Position underwater sein.

Kritik ist mitunter vorhanden, denn natürlich gibt es erneut massive Insider-Tätigkeiten, die ähnlich wie bei Beercoin von einem viralen Hype profitieren möchten, um dann möglicherweise das nächste Mal zulasten der späteren Investoren auszucashen.

Neue Meme-Coins mit Potenzial

Schon im Presale zeigt sich oft, ob ein neuer Meme-Coin eine initiale Nachfrage hat und eine spannende Nische besetzt. Bei der Analyse solcher Coins ist es wichtig, auf die Nachfrage, das Konzept und die Viralität zu achten. Diese Faktoren sind entscheidend für den Erfolg neuer Meme-Coins in 2024. Die Nachfrage im Presale ist ein guter Indikator dafür, wie der Coin im weiteren Verlauf performen könnte. Nun offenbaren PlayDoge und Pepe Unchained bereits relative Stärke.

PlayDoge (PLAY)

Der neue Gaming-Coin PlayDoge hat in seinem Presale bereits über 5,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. PlayDoge kombiniert die nostalgische Anziehungskraft von Tamagotchis mit modernen Play-to-Earn (P2E)-Mechanismen, wodurch Spieler virtuelle Doge-Tamagotchis pflegen und durch 2D-Retro-Spiele $PLAY-Token verdienen können. Das neue P2E-Spiel bietet also ein einzigartiges mobiles Erlebnis und interpretiert die Kultfigur Doge im Tamagotchi-Stil neu.

PlayDoge könnte das Comeback der Tamagotchis im Web3-Zeitalter einleiten, indem es traditionelle Spielmechaniken mit Blockchain-Technologie verbindet. Spieler profitieren von erweiterten Funktionen und der Möglichkeit, Kryptowährungen durch das Spielen zu verdienen. PlayDoge bringt also bestenfalls den virtuellen Haustier-Trend ins 21. Jahrhundert, mit hochauflösenden Pixelgrafiken, intuitiven Touchscreen-Steuerungen, interaktiver Pflege und Blockchain-Sicherheit.

Zusätzlich bietet PlayDoge attraktive Staking-Möglichkeiten auf der BNB Chain und Ethereum. Nutzer können eine jährliche Rendite von etwa 130 Prozent APY auf Ethereum und rund 70 Prozent auf BNB erzielen. In rund 24 Stunden steigt der Preis für die PLAY Token das nächste Mal - für maximale Buchgewinne ist somit etwas Eile geboten.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) hat im Vorverkauf bereits deutlich über 3 Millionen US-Dollar gesammelt. Am Samstag erreichte der neue Meme-Coin zunächst die 2,5-Millionen-Dollar-Marke, innerhalb von 24 Stunden kamen weitere 250.000 Dollar hinzu - mittlerweile liegt das Raising Capital schon deutlich höher, was eine bullische Dynamik offenbart.

Pepe Unchained hebt sich also durch eine eigene Layer-2-Chain auf Ethereum ab, die niedrigere Gas-Fees und schnellere Transaktionen ermöglicht. Dieses technische Upgrade soll das Potenzial des Coins steigern. Ferner zielt das Team auf den Aufbau eines Ökosystems aus modernen Meme-Token - basierend auf der Layer-2 Pepe Unchained.

Mit einem aktuellen APY von mehr als 650 Prozent erhalten Anleger monatlich noch über 50 Prozent Rendite. Der Einstieg in den Vorverkauf erfolgt einfach über die Website, indem die Wallet verbunden und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB erworben wird. Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde von Coinsult und SolidProof geprüft - auch das gefällt vielen Anlegern im frühen Stadium eines neuen Coins.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.