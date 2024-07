The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2024



ISIN Name

CA14075H2028 CAPTOR CAPITAL CORP.

CA18912C1023 CLOUDMD SOFTWARE+SERVICES

GB0008808825 GRESHAM TECHNOLOG. LS-,05

US1856341029 CLENE INC.

US6807101000 OLINK HOLDING AB SP.ADS/1

US69036R8631 OVERS. SHIPHLDG GR. A