Diese deutschen Dividendenaktien bieten nicht nur bis zu 7,2 Prozent an Ausschüttungsrendite, sondern darüber hinaus bis zu 84,6 Prozent an Kurspotenzial (zumindest laut Schätzung der Analysten). Zeit jetzt bei diesem spannenden Titel zuzuschlagen und neben Dividenden womöglich auch Kursgewinne zu realisieren? In Deutschland gibt es viele attraktive Dividendenaktien, allerdings sind diese häufig nicht zwangsläufig Kursraketen. Beispiele wie BASF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...