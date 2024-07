Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Eigene Nahrungsergänzungsmarken, darunter The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® und BodyTech® Elite, sind jetzt in über 180 Ländern über iHerb erhältlichDer heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Gesundheits- und Wellness-Branche: iHerb, einer der weltweit führenden E-Commerce-Einzelhändler für Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheits- und Wellness-Produkte, kündigt eine Partnerschaft mit The Vitamin Shoppe an, um das führende Markenportfolio des Einzelhändlers mit Sitz in den USA Millionen neuer Kunden weltweit zugänglich zu machen.Von Nahrungsergänzungsmitteln über Hautpflege bis hin zu Lebensmitteln versendet iHerb über 50.000 Produkte von über 1.800 Marken in mehr als 180 Länder. Dank dieser Partnerschaft können Gesundheits- und Wellness-Konsumenten nun auf der globalen Online-Plattform von iHerb auf das innovative Sortiment der Premium-Marken von The Vitamin Shoppe zugreifen, darunter The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® und BodyTech® Elite.Muriel Gonzalez, Präsidentin von The Vitamin Shoppe, kommentierte: "Wir bei The Vitamin Shoppe glauben, dass jeder Mensch eine gute Gesundheit verdient. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir unsere hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel und fortschrittlichen Sporternährungsformeln nun über die globale Reichweite von iHerb Millionen von neuen Verbrauchern in Märkten auf der ganzen Welt anbieten können. Unsere Kollektion exklusiver Marken und Produkte ist aufgrund ihrer bewährten Qualität, ihrer Innovation und ihres Wertes in unserem gesamten US-Geschäft stets ein Verkaufsschlager. Wir freuen uns darauf, diese branchenführenden Standards in unsere Partnerschaft mit iHerb und seinem umfangreichen internationalen Kundenstamm einzubringen."iHerb bietet jetzt mehr als 250 Produkte von The Vitamin Shoppe an, und in den kommenden Monaten sollen Hunderte weitere hinzukommen. Zu den verfügbaren Marken gehören:- Die Marke Vitamin Shoppe® ist ein komplettes Sortiment von über 800 hochwertigen Vitaminen, Mineralien und Nahrungsergänzungsmitteln, die Ihnen helfen, Ihr bestes Selbst zu erreichen, wie auch immer Sie es definieren.- Vthrive The Vitamin Shoppe® hilft Ihnen, durch innovative, forschungsgestützte, lösungsorientierte Produkte die nächste Stufe Ihrer Wellness-Reise zu erreichen.- BodyTech® ist eine breite Palette von getesteten, qualitativ hochwertigen Sporternährungsergänzungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Fitnessziele zu erreichen, unabhängig von Ihrem Niveau.- BodyTech® Elite liefert fortschrittliche, hochwirksame Sporternährungsformeln für Hochleistungssportler, die das Beste von sich verlangen.Jedes Produkt aus der Markenfamilie von The Vitamin Shoppe durchläuft 320 strenge Qualitätssicherungsschritte, wobei die Reinheit und Wirksamkeit der Inhaltsstoffe von unabhängigen Labors überprüft wird. Die Kunden können sich darauf verlassen, dass alle Produkte der Marken von The Vitamin Shoppe die Qualitätsstandards der Branche erfüllen oder übertreffen.iHerb, bekannt für sein Engagement, seinen Kunden die beste Auswahl an Naturprodukten zu wettbewerbsfähigen Preisen zu bieten, teilt das Engagement von The Vitamin Shoppe für Qualität und Kundenzufriedenheit. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel beider Unternehmen, Menschen auf ihrem Weg zu lebenslangem Wohlbefinden zu unterstützen."Seit seiner Gründung bietet iHerb seinen Kunden auf der ganzen Welt authentische Produkte von vertrauenswürdigen, zuverlässigen und angesehenen Marken. Wir sind stolz darauf, die Eigenmarken von The Vitamin Shoppe auf unserer Website begrüßen zu dürfen und damit unser vielfältiges Produktangebot weiter zu bereichern", so Lindsey Wiefels, SVP of Merchandising bei iHerb. "Unsere Zusammenarbeit und Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Mission zu erfüllen, Kunden weltweit Zugang zu Gesundheits- und Wellnessprodukten höchster Qualität zu bieten. Gemeinsam mit The Vitamin Shoppe freuen wir uns darauf, Menschen dabei zu unterstützen, ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen."Mit Hilfe seines riesigen Logistiknetzwerks versendet iHerb jedes Produkt direkt von einem seiner GMP- oder ISO-konformen, klimatisierten Vertriebszentren in den USA und Asien an seine Kunden. Alle iHerb-Einrichtungen sind temperaturkontrolliert und halten eine Temperatur von 23-24 Grad Celsius (74-75 Grad Fahrenheit), was die Produkte vor schädlichen Bedingungen wie extremer Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützt.Über iHerb:iHerb ist einer der weltweit führenden E-Commerce-Händler, der eine große Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten von über 1.800 renommierten Marken anbietet. Unterstützt von 3.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt bedient iHerb mehr als 10 Millionen aktive Kunden in über 180 Ländern und 19 Sprachen. iHerb's ausgeklügeltes globales Logistiknetzwerk wird von acht klimatisierten Fulfillment-Zentren in den USA und Asien unterstützt, die den Kunden ein nahtloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen iHerb mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte corporate.iherb.com.Über The Vitamin ShoppeLebenslanges Wohlbefinden beginnt hier. The Vitamin Shoppe®, eine Tochtergesellschaft der Franchise Group, Inc. ist ein globaler Omnichannel-Fachhändler und ein Wellness-Lifestyle-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen Kunden die vertrauenswürdigsten Produkte, Ratschläge und Dienstleistungen anzubieten, um sie auf ihrem Weg zu lebenslangem Wohlbefinden zu unterstützen. Das Unternehmen mit Sitz in Secaucus, New Jersey, bietet ein umfassendes Sortiment an Ernährungslösungen an, darunter Vitamine, Mineralstoffe, Sporternährung, spezielle Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter, homöopathische Mittel und Produkte für ein grünes Leben. The Vitamin Shoppe führt nicht nur Produkte von rund 700 nationalen Marken, sondern bietet auch Produkte seiner eigenen Marken in seinen eigenen und Großhandelskanälen an, darunter The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor, fitfactor KETO, plnt®, ProBioCare®, True Athlete®, und TrueYou. In den USA betreibt das Unternehmen etwa 700 firmeneigene und Franchise-Einzelhandelsgeschäfte unter den Markennamen The Vitamin Shoppe und Super Supplements sowie über seine Website www.vitaminshoppe.com. Weltweit bedient The Vitamin Shoppe Kunden in ausgewählten Märkten Asiens, Süd- und Mittelamerikas über lokale Omnichannel-Partner.