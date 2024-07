3 Gründe für eine Kursexplosion bei Ethereum

Wie der gesamte Kryptomarkt hat auch der größte Altcoin Ethereum ($ETH) in der Korrektur der letzten Wochen stark gelitten. Trotz eines Abverkaufs von fast 30 % seit Anfang Juni konnte der Ether-Kurs inzwischen aber eine bedeutungsvolle Unterstützungslinie halten. Diese liegt bei 2.915 Dollar und seit der Kurs an dieser Linie abgeprallt ist, scheint er sich zu stabilisieren und für einen erneuten Anstieg Luft zu holen.

Betrachtet man den Wochenchart, befindet sich der Kurs nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend, was ebenfalls positiv zu bewerten ist. Doch es gibt noch 3 weitere Anzeichen, die dafür sprechen, dass Ethereum bald einen starken Anstieg und vielleicht sogar ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

(Der Ethereum-Kurs befindet sich im Wochenchart immer noch in einem Aufwärtstrend und hat an der großen Unterstützung gedreht - Quelle: Tradingview.com)

Grund #1: Der Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index zeigt an, wie viel Angst oder Gier jeweils im Markt vorherrscht. Das paradoxe dabei ist, dass der Fear & Greed Index ein sogenannter Kontraindikator ist. Extreme Gier deutet darauf hin, dass ein Hochpunkt am Markt erreicht sein könnte. Große Angst deutet gerade in Korrekturen oder Crashs darauf hin, dass der Markt einen Boden erreicht haben könnte. Besonders, wenn die technische Situation zugleich an einer Unterstützungslinie abprallt und nach oben läuft, ist das Signal besonders aussagekräftig.

Ethereum Fear and Greed Index is 32. Fear

Current price: $3,102 pic.twitter.com/gTmy7rfDW3 - Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) July 10, 2024

Grund #2: Wale bringen sich wieder in Position

In den letzten Wochen haben viele große Anleger ihre Positionen glattgestellt. Das zeigte, dass das Vertrauen der großen Anleger während der Korrektur massiv gesunken ist. Inzwischen scheinen diese ihren Optimismus wieder gefunden zu haben. Denn wie der Analyst Ali auf X (ehemals Twitter) in einem Tweet teilte, positionieren sich viele Krypto-Wale wieder in $ETH.

After a brief distribution period, Ethereum whales are back to accumulating $ETH! pic.twitter.com/dOFOJYczNc - Ali (@ali_charts) July 9, 2024

Grund #3: Die Ethereum-ETFs befinden sich auf der Zielgeraden

Immer wieder kommt das Thema der Ethereum-ETFs auf. Der Handelsstart von diesen wurde bereits mehrere Male angekündigt und anschließend wieder verworfen. Dieser wurde schon einmal für den 4. Juli angekündigt, dann für den 8. Juli erneut; geschehen ist aber bisher nichts. Dennoch befinden sich die börsengehandelten Ether-Fonds laut Aussage von Katherin Dowling von Bitwise auf der Zielgeraden.

Spot EthereumETFs are "close to the finish line," says @BitwiseInvest's chief compliance officer Katherin Dowling. pic.twitter.com/N1h4OFTFfz - Cointelegraph (@Cointelegraph) July 10, 2024

An dem Tag, wo die Ethereum-ETFs endlich den Handelsstart haben, könnte der gesamte Kryptomarkt mit starken Kurssteigerungen reagieren. Dabei wäre ein Anstieg von Ethereum auf 10.000 Dollar durchaus realistisch. Ein weiterer Coin, der sich von der Ethereum-Blockchain mit einer eigenen Layer-2-Lösung abgespalten hat und großes Gewinnpotenzial im nächsten bull run mitbringt, ist Pepe Unchained ($PEPU).

Klicke hier, um alles über die Vorteile von Pepe Unchained zu erfahren.

Kann $PEPU im nächsten Bull Run wirklich x100 erreichen?

Pepe Unchained ist ein brandneuer Meme-Coin, der auf einer neuen Layer-2-Lösung basiert und daher ein gesamtes Ökosystem an Coins begründen könnte, worin auch die große Stärke von $PEPU liegt. Damit grenzt er sich von seinem Vorgänger $PEPE dahingehend ab, dass dieser auf der Ethereum-Blockchain festgekettet ist und damit deutlich teurer und langsamer in den Transaktionen. Pepe Unchained ist in dieser Hinsicht an die x100 schneller und deutlich günstiger, schafft aber dennoch eine fast augenblickliche Überbrückung zur Ethereum-Blockchain. Da $PEPU das Potenzial hat, eine ähnliche Entwicklung wie sein Vorgänger $PEPE hinzulegen, haben Investoren fast 3,1 Mio. Dollar in $PEPU.

Klicke hier und investiere jetzt in $PEPU.

($PEPU hat durch die gewaltige Nachfrage schon fast 3,1 Mio. Dollar eingesammelt - Quelle: pepeunchained.com)

Derzeit ist Pepe Unchained ein bislang wenig bekannter Coin, dessen Bekanntheit auf den Social-Media-Kanälen jedoch mit jedem Tag ansteigt. Trotzdem haben Analysten den Meme-Coin bereits unter die Lupe genommen und glauben, dass $PEPU kurz nach dem Start direkt x100 erreichen könnte. Das liegt insbesondere daran, dass Pepe Unchained die Chance hat, auf großen zentralen Börsen wie Coinbase oder Binance gelistet und damit zu einer echten Größe des Meme-Coin-Marktes zu werden. Investoren, die das volle Potenzial von $PEPU nutzen möchten, sollten sich jedoch beeilen, denn in weniger als 2 Tagen erhöht sich der Preis für den Vorverkauf. Das führt dazu, dass alle, die vorher eingestiegen sind, einen Buchgewinn erzielen und diesen im besten Fall beim Launch realisieren könnten.

Nutze jetzt das volle Potenzial von $PEPU und steige noch zum besten Preis ein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.