Pepe Unchained explodiert auf 3 Mio. $: Ist PEPU besser als PEPE?

Seit dem Beginn des Vorverkaufs vor weniger als einem Monat hat Pepe Unchained schon mehr als 3 Millionen US-Dollar im Presale erreicht und zieht weiterhin wöchentlich erhebliche Investitionen an. Mit einem durchschnittlichen Zufluss von etwa 1 Million US-Dollar pro Woche könnte dieser neue Meme-Coin, den Erfolg von Pepe ($PEPE) übertreffen. Denn die Dynamik ist mittlerweile stark bullisch.

$PEPE hat sich dieses Jahr als führender Meme-Coin etabliert und verzeichnete im ersten Quartal eine bemerkenswerte Rendite von über 1000 Prozent für frühe Investoren. Pepe Unchained möchte nun diesen Erfolg replizieren - der Ansatz: PEPU ist mit einer eigenen Layer-2-Chain auf Ethereum ausgestattet, die schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht. Der aktuelle Vorverkaufspreis für den nativen Token $PEPU beträgt 0,0083591 US-Dollar, wird jedoch in weniger als zwei Tagen auf 0,00839260 US-Dollar steigen. Early-Adopters können somit noch maximale Buchgewinne vor Handelsstart aufbauen.

Keine Lust auf PEPE! Jetzt startet PEPU im Kryptomarkt

Der Meme-Coin-Sektor verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von über 3 Prozent, da der breitere Kryptomarkt nach über einem Monat der Stagnation ein zaghaftes Comeback versucht. Während einige Meme-Coins positive Trends zeigen, verliert der Star des Meme-Coin-Booms 2024, $PEPE, immer mehr. Seit dem Allzeithoch von 0,00001718 US-Dollar ist $PEPE um rund 50 Prozent gefallen und hat in den letzten zwei Wochen rund ein Viertel des Werts eingebüßt. Zusätzlich zeigen On-Chain-Daten einen Rückgang des aggregierten Open Interest seit Ende Juni, was auf ein nachlassendes Interesse am Handel mit $PEPE-Futures hinweist.

Seit Mitte Juni halten negative Funding-Rates an, wodurch Short-Seller an die Long-Positionen zahlen müssen - dies macht einen eher schwachen Eindruck. Ein Wal transferierte zudem zuletzt 9 Billionen $PEPE-Token an die zweitgrößte zentrale Börse, Bybit, wie Whale Alert zeigt. Hier könnte der Verkaufsdruck sogar noch zunehmen.

Trotz der Schwierigkeiten von $PEPE verzeichnet $PEPU im Vorverkauf massive Erfolge. Dies deutet auf einen möglichen Wechsel hin: Weg vom Alten, hin zu einem vielversprechenderen Neuen. Denn Krypto-Anleger allokieren häufig ihr Kapital im Meme-Coin-Segment um, weg von bereits gut gelaufenen Projekten, hin zu potenziellen Vervielfachern.

PEPE ohne Abhängigkeit von Ethereum: Das ermöglicht Pepe Unchained

Krypto-Fans erkennen zunehmend, dass PEPE der Vergangenheit angehört. Der Handel mit $PEPE bleibt langsam und teuer. Als $PEPE seine Höchststände im März erreichte, stiegen die Ethereum-Gas-Fees auf ein 12-Monats-Hoch von 82,9 Gwei, was Unannehmlichkeiten für Händler verursachte.

Das Problem liegt nicht allein bei $PEPE. Die Nutzung von Ethereum-Layer-1 führt zu Einschränkungen. Pepe Unchained bietet jedoch eine potenzielle Lösung. Diese neue Version ermöglicht nämlich mehr und günstigere Transaktionen dank seiner eigenen Layer-2-Technologie auf Ethereum. Pepe Unchained steht nach eigener Aussage damit für Freiheit - Freiheit von den langsamen Transaktionen und den teuren Gebühren auf Ethereum.

Über 600 Prozent Rendite mit PEPU Staking - was steckt dahinter?

Während das Interesse am Handel mit $PEPE zurückgeht, steigt also die Begeisterung für $PEPU. Neben den mittlerweile über 3 Millionen US-Dollar im Presale verzeichnen langfristige Investitionen einen Anstieg, da mehr Anleger ihre $PEPU-Token im Staking-Pool von Pepe Unchained einbinden. Am Montag wurden 232 Millionen Token eingesetzt, gefolgt von weiteren 27 Millionen $PEPU, was einem Wert von etwa 225.000 US-Dollar entspricht. Der APY sank leicht auf gut 600 Prozent, bietet aber immer noch eine monatliche Rendite von rund 50 Prozent für neue Anleger.

Um am Vorverkauf von Pepe Unchained teilzunehmen, besuchen Anleger einfach die offizielle Website, verbinden das Wallet und tauschen $PEPU gegen ETH, USDT oder BNB. Kreditkartenzahlungen werden ebenfalls akzeptiert. Im Vorverkauf sind insgesamt nur 1,6 Milliarden Token verfügbar.

Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde von Coinsult und SolidProof vollständig geprüft. Damit gibt es einige Argumente für PEPU und gegen PEPE.

