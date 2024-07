Beijing (ots/PRNewswire) -JA Solar, ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaik (PV)-Produkten, ist stolz darauf, seine Anerkennung als "Highest Achiever" im PV Module Index 2024 des Renewable Energy Test Center (RETC) bekannt zu geben. Es ist das fünfte Jahr in Folge, dass JA Solar in den jährlichen RETC-Rankings mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wurde.Der RETC PV Module Index ist eine umfassende Bewertung, die die Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität von PV-Modulen der weltweit führenden Hersteller beurteilt. Die Verleihung des Titels "Highest Achiever" unterstreicht das unermüdliche Engagement von JA Solar für Spitzenleistungen, Innovation und Nachhaltigkeit in der PV-Branche.Im Laufe der Jahre hat JA Solar durch seine innovativen Technologien und qualitativ hochwertigen Produkte immer wieder seine Führungsrolle in der PV-Solarindustrie unter Beweis gestellt. Mit mehr als 201 GW (Stand: Ende Q1 2024) weltweit ausgelieferten PV-Modulen spielt JA Solar eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung der Einführung erneuerbarer Energien und wird dies auch weiterhin tun. Die Produkte des Unternehmens werden in Wohn-, Gewerbe- und Energieversorgungsprojekten in mehr als 165 Ländern eingesetzt, tragen zu einer erheblichen Verringerung der Kohlendioxidemissionen bei und unterstützen die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels."Bei JA Solar haben wir uns bei jedem Aspekt unserer Arbeit der Innovation und Qualität verschrieben, was sich auch in unseren Produkten widerspiegelt", sagte Aiqing Yang, Exekutiver Präsident von JA Solar. "Wir sind sehr stolz darauf, von RETC zum fünften Mal in Folge als "Highest Achiever" ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser Engagement, qualitativ hochwertige Solar-PV-Produkte zu liefern, die den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer weltweiten Kunden entsprechen und zu einer nachhaltigen Energiezukunft beitragen."Informationen zu JA SolarJA Solar ist ein Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten. Mit mehreren Produktionsstandorten und 13 Vertriebsniederlassungen in der ganzen Welt umfasst das Geschäft des Unternehmens Siliziumwafer, Zellen, Module und PV-Kraftwerke. Die Produkte von JA Solar sind in 165 Ländern und Regionen erhältlich. Mit seinen Vorteilen einer kontinuierlichen technologischen Innovation, einer soliden finanziellen Leistung und einem gut etablierten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerk wird JA Solar bei Kunden aus dem In- und Ausland gut aufgenommen und ist hoch anerkannt. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren in den Fortune China 500 und Global Top 500 New Energy Enterprises gelistet.Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/418954/admin/feed/posts/) und Facebook (https://www.facebook.com/JASolarOfficial), um mehr über JA Solar zu erfahren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2458024/JA_Solar_Recognized_as_Highest_Achiever_in_RETC_s_2024_PV_Module_Index_for_the_Fifth_Consecutive_Yea.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-zum-funften-mal-in-folge-als-spitzenreiter-im-retc-pv-module-index-2024-ausgezeichnet-302194062.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139922/5820586