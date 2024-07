Halbjahresfinanzergebnisse und Zukunftsaussichten

Die Aktie von Scout24 notierte am frühen Nachmittag mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte der Kurs um 1,5 Prozent zu und erreichte 72,75 EUR. Tagsüber erreichte der Kurs ein Hoch von 72,80 EUR, nachdem er bei Handelsbeginn bei 71,75 EUR gelegen hatte. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.836 Aktien, was auf ein starkes Interesse hinweist. Der aktuelle Kurs liegt nur 0,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 73,45 EUR, das am 23. Mai 2024 erreicht wurde. Im Gegensatz dazu befindet sich das 52-Wochen-Tief bei 54,80 EUR, notiert am 13. Juli 2023, was 24,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses liegt.

Analysten erwarten im Jahr 2024 einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie, und die Dividendenprognose liegt bei 1,27 EUR. Das mittlere Kursziel wird von Experten bei 78,73 EUR gesehen. Die Veröffentlichung der Q2 2024-Finanzergebnisse ist für den 8. August 2024 geplant, während die Q2 2025-Ergebnisse voraussichtlich am 7. August 2025 präsentiert werden. Scout24 meldete für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR bei einem gleichbleibenden Umsatz von 91,20 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Mit diesen soliden Finanzkennzahlen und den vielversprechenden zukünftigen Prognosen bleibt Scout24 eine interessante Aktie für Investoren.

