Dieser Coin erzielt schon im ICO über 3 Mio. Dollar - Schafft er nach dem Start x100?

Im Jahr 2024 gehörte der Meme-Coin-Markt zu den absoluten Gewinnern im Kryptobereich. Erfolgsgeschichten wie $PEPE, $BONK oder $FLOKI erreichten eine Marktkapitalisierung von Milliarden und machten Anleger mit kleinem Kapital zum Millionär. Viele andere Coins sind im selben Zeitraum natürlich kläglich gescheitert. Deshalb ist es für Kryptoanleger besonders wichtig, die richtigen Coins herauszufiltern. Der große Schlüssel zum Gewinn liegt in vielen Fällen darin, dass Anleger in Coins investieren, die sich erst im ICO befinden.

Diese bieten oft so günstige Einstiegspreise, dass das Gewinnpotenzial bereits beim Launch an den Börsen enorm ist und frühe Investoren hervorragende Renditen erzielen. Leider wird am Markt oft auch betrogen und wenn der Liquidity-Pool eines Coins nicht gesperrt ist, kann es schonmal passieren, dass das Geld weg ist. Daher ist es wichtig, bei der Auswahl der Investments auch, aber nicht nur auf das Renditepotenzial zu achten, sondern auch darauf, ob der Coin wirklich seriös ist. Derzeit gibt es allerdings einen Meme-Coin, der diese beiden Eigenschaften in sich vereint.

($PEPE gehört zu den größten Erfolgsgeschichten am Meme-Coin-Markt und erreicht eine Marktkapitalisierung von 3,8 Mio. Dollar - Quelle: coinmrketcap.com)

Könnte das der neue $PEPE werden?

$PEPE wurde zwar erst im Frühling 2023 gestartet, hat den Markt in den darauffolgenden Monaten jedoch im Sturm erobert. Nach dem Start erfolgte ein Anstieg von mehreren Tausend Prozent und die Marktkapitalisierung lag am Hochpunkt bei über 7 Mrd. Dollar. In der letzten Korrektur wurde zwar auch $PEPE abverkauft, aber frühe Investoren haben ihr Geld immer noch mehr als verhundertfacht. Man kann also sagen, dass $PEPE zu den Investments gehört, bei denen man sich wünscht, man wäre von Anfang an dabei gewesen. Diese Chance ist leider vorbei, aber derzeit tut sich mit dem Nachfolger von $PEPE eine neue Chance für ambitionierte Anleger auf.

Pepe Unchained: Das ist der (bessere?) Nachfolger von $PEPE

Trotz seiner steilen Erfolgsgeschichte hat $PEPE einen großen Nachteil. Er basiert auf der Blockchain von Ethereum ($ETH). Damit ist der Meme-Coin praktisch angekettet und seine Investoren leiden unter langsamen und teuren Transaktionen. An dieser Achillesferse setzt sein erklärter Nachfolger Pepe Unchained ($PEPU) an! Denn im Gegensatz zu $PEPE basiert der Coin nicht auf der Layer-1-Lösung von Ethereum. Stattdessen besitzt er eine eigene Layer-2-Lösung.

Damit profitiert $PEPU gleich in mehreren Hinsichten. Ganz groß steht dabei, dass $PEPU durch die eigene Blockchain auch ein eigenes Ökosystem begründen könnte. Sollten sich andere Entwickler dazu entschließen, ihre Coins ebenfalls auf der Layer-2-Lösung von $PEPU aufzusetzen, würde das Pepe Unchained rasch zu einer enormen Bekanntheit verhelfen. Zum anderen gibt die Layer-2-Lösung $PEPU den Vorteil, dass die Transaktionen deutlich günstiger und zudem 100-Mal schneller abgewickelt werden können.

(Die eigene Layer-2-Lösung von $PEPU bietet dem Coin zahlreiche Vorteile - Quelle: pepeunchained.com)

Der Staking-Pool von $PEPU bietet unglaubliche Renditen

$PEPU hat neben seinen Vorteilen in der Layer-2-Lösung auch einen Staking-Pool zu bieten. In diesem können sich Anleger ein passives Einkommen aufbauen, indem sie ihre Tokens hineingeben und dafür weitere $PEPU-Tokens erhalten. Laut der Tokenomics sind allein 30 % des Gesamtangebots von Pepe Unchained für die Investoren des Staking-Pools vorgesehen. Dieser bietet Investoren einen unglaublichen APY von 612 % pro Jahr! Der APY sinkt zwar mit der Menge der gestakten Coins etwas, allerdings ist dieser aktuell so hoch, dass selbst ein starker Rückgang immer noch weit über dem von anderen Coins liegen würde.

(Der Staking-Pool von $PEPU bietet derzeit einen jährlichen APY von 612 % - Quelle: pepeunchained.com)

Im Pool befinden sich auch bereits über 261 Mio. $PEPU-Tokens. Wie die Marktkapitalisierung, die jetzt schon fast bei 3,1 Mio. Dollar liegt, wächst auch der Staking-Pool mit jedem Tag an. Das birgt aber speziell für den Start des Coins große Vorteile. Gestakte Coins können nämlich erst eine Woche nach dem offiziellen Start an den Börsen verkauft werden. Somit ist das eigentliche Angebot beim Börsenstart knapper, was für steigende Kurse sorgen könnte.

Wie hoch ist das Potenzial von $PEPU wirklich?

Wie groß der Gewinn ist, den ein Anleger im besten Fall erzielen könnte, hängt von vielen Faktoren ab. Neben der Entwicklung des allgemeinen Marktes natürlich auch davon, wie früh ein Anleger eingestiegen ist. Investoren, die noch vor einer der regelmäßigen Preiserhöhungen eingestiegen sind, haben höhere Gewinnchancen, da sie bereits durch die Erhöhungen einen Buchgewinn erzielen. Anleger, die nach einer Preiserhöhung eingestiegen sind, haben ebenfalls noch gute Gewinnchancen, können aber natürlich nicht mehr die gesamte Entwicklung mitnehmen. Ein Grund, weshalb ein Einstieg vor der Erhöhung deutlich lohnenswerter sein könnte.

Pepe Unchained ist zweifellos eine der besten Gelegenheiten am Markt seit seinem Vorgänger $PEPE. Natürlich birgt ein Investment immer Risiken und alle Anleger sollten sich derer bewusst sein, ehe sie einen Coin kaufen. Doch $PEPU hat ohne Zweifel ein hervorragendes Risiko-Chancen-Profil, weshalb es auch nicht verwundert, dass Analysten das Potenzial des Coins auf x100 beziffern. Der Liquidity-Pool wird direkt nach dem Start schon gesperrt, wodurch Anleger wissen, dass sie einen seriösen Meme-Coin handeln.

