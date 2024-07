In einem bemerkenswerten Comeback hat die Tesla-Aktie in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. Nachdem der Kurs im April ein Jahrestief von 138,80 US-Dollar erreicht hatte, konnte die Aktie nun auf 263,26 US-Dollar steigen, was einem Zuwachs von 75 Prozent seit dem Tiefstand entspricht. Das Wachstum wurde durch überraschend positive Auslieferungszahlen im zweiten Quartal unterstützt. Anstelle der erwarteten 439.302 Elektrofahrzeuge stellte Tesla 443.956 Fahrzeuge bereit, was den Markt positiv überraschte. Trotz anfänglicher Enttäuschung über die Auslieferungen im ersten Quartal, haben Investoren neues Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens gewonnen.

Aktuelle Herausforderungen und Zukunftsausblicke

Trotz der positiven Entwicklung bleiben Herausforderungen bestehen. Die vierteljährlichen Finanzergebnisse und konkrete Pläne für die Einführung von Robotaxis werden von Marktbeobachtern kritisch beäugt. Tesla wird am 23. Juli seine neuesten Zahlen präsentieren, wobei die Kostenstruktur nach einem Jahr der Entlassungen besonders im Fokus steht. Tesla hat außerdem mit einem unerwarteten Problem in seinem Grünheider Werk zu kämpfen, wo 65.000 Kaffeetassen fehlen. Dieses Problem wird scherzhaft zur Sprache gebracht, während sich das Unternehmen auf die Erweiterung seiner Produktion konzentriert. Teslas ambitionierte Pläne, inklusive des autonomen Fahrens und der Serienproduktion von Robotern, bleiben zentrale Themen für die zukünftige Unternehmensentwicklung.

