Textron Aviation hat heute die Auslieferung der ersten zweimotorigen Cessna SkyCourier Utility Turboprop bekannt gegeben, die mit einer Kombi-Innenausstattungsoption ausgestattet ist. Das Flugzeug wurde an Everts Air ausgeliefert, einen in Alaska ansässigen Teil-135-Betreiber, der Passagier-, Fracht- und Charterdienste in ganz Alaska anbietet. Everts fliegt auch nach Teil 121 und bietet Fracht- und On-Demand-Charterflüge in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika sowie auf den Karibischen Inseln an.

Die Cessna SkyCourier wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT).

"Die neue Kombi-Option der Cessna SkyCourier zeigt die Fähigkeit des Flugzeugs, die vielseitigen Einsatzprofile unserer Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales and Flight Operations. "Wir sind dankbar, dass langjährige Cessna-Kunden wie Everts Air den Wert unserer Produkte als Geschäftswerkzeuge und ihre Fähigkeit, Kunden zu bedienen, erkennen."

The Federal Aviation Administration (FAA) erteilte die Zulassung für die Innenausstattung des SkyCourier Combi im Mai 2024. Die kürzlich zugelassene Option erhöht die Flexibilität der 19-sitzigen Passagiervariante des Flugzeugs, indem sie es den Betreibern ermöglicht, den Innenraum so zu modifizieren, dass Passagiere und Fracht gleichzeitig untergebracht werden können. Zusätzlich zu den bestehenden Umrüstungsoptionen für Schotterflugzeuge und Vollfrachter erweitert die Kombi-Umrüstung den Nutzen des Flugzeugs für verschiedene globale Märkte und eine Vielzahl von Missionen, die sich an Kunden wie Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Streitkräfte, Unternehmen und gemeinnützige Gruppen richten.

Das Flugzeug wird sich der Everts Air Alaska 135er Flotte anschließen, zu der auch eine Cessna SkyCourier-Frachtervariante und sechs Cessna Caravans gehören.

"Ich betrachte die Cessna SkyCourier als ein Flugzeug der nächsten Generation für Bush Alaska", sagte Robert W. Everts, Eigentümer von Everts Air. "Die SkyCourier Combi wird es uns ermöglichen, flexibel zu sein und die besonderen Bedürfnisse der Bürger in abgelegenen Gemeinden zu erfüllen. Neben der Zuverlässigkeit einer Cessna ist das Flugzeug äußerst anpassungsfähig und die ultimative Lösung für den Luftfracht- und Passagiertransport in Alaska."

Über die Cessna SkyCourier

Die Cessna SkyCourier ist ein zweimotoriges Hochdecker-Turboprop-Flugzeug, das eine Kombination aus Leistung und niedrigeren Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialeinsätze bietet. Sie ist sowohl als Frachter als auch als Passagierflugzeug erhältlich. Die 19-Passagier-Variante verfügt über getrennte Türen für Besatzung und Passagiere für einen reibungslosen Einstieg, einen großen Gepäckraum und große Kabinenfenster für natürliches Licht und Ausblick. Die Frachtervariante verfügt über eine Flachbodenkabine, die für bis zu drei LD3-Schiffscontainer mit einer beeindruckenden Nutzlast von 6.000 Pfund ausgelegt ist. Beide Varianten bieten eine große Frachttür und eine Ein-Punkt-Druckbetankung, die schnellere Umkehrzeiten ermöglicht.

Das Flugzeug wird von zwei an den Flügeln montierten Pratt Whitney PT6A-65SC-Turboprop-Motoren angetrieben und ist mit dem McCauley Propeller C779 ausgestattet, einem robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Aluminium-Vierblatt-Propeller mit Vollverstellung und umkehrbarer Steigung, der die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten steigern soll. Die SkyCourier ist mit Garmin G1000 NXi Avionik ausgestattet und hat eine maximale Reisegeschwindigkeit von über 200 ktas. Die SkyCourier hat eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist auf der ganzen Welt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

