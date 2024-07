NTT DATA wurde für die Entwicklung seiner professionellen Cloud-Services in den letzten zwei Jahren ausgezeichnet, mit Erweiterungen in der Breite des Angebots, der Tools und der Methoden.

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Services, wurde heute im IDC MarketScape als "Leader" ausgezeichnet: Worldwide Cloud Professional Services 2024 Vendor Assessment report (Doc US51406224, Juni 2024)

Der Bericht bewertete 24 Anbieter von professionellen Cloud-Services anhand wichtiger Erfolgsfaktoren in zwei Hauptkategorien: Fähigkeiten und Strategien. IDC würdigte NTT DATA für die Entwicklung seiner professionellen Cloud-Services in den letzten zwei Jahren und verwies auf die integrierten Fähigkeiten des Unternehmens zur Schaffung eines breiteren Portfolios von IT- und Konnektivitätsdiensten, eine umfassendere branchenorientierte Beratung und eine größere globale Reichweite.

IDC würdigte NTT DATA für sein breites Spektrum an digitalen Angeboten, darunter Business Consulting, Daten Informationen, Kundenerlebnis Design, Netzwerk- und Anwendungsservices, Cybersecurity sowie Cloud- und IT-Infrastruktur. Als besondere Stärke wurde die Entwicklung der professionellen Cloud-Services von NTT DATA hervorgehoben, da das Unternehmen nicht nur die Breite seines Angebots, sondern auch seine Tools und Methoden erweitert hat. Zu den weiteren Stärken des Unternehmens zählen der Vertrieb und die Kundenbindungsstrategien.

"Eine Stärke von NTT DATA ist die Entwicklung seiner professionellen Cloud-Services in den letzten zwei Jahren, wobei nicht nur die Breite des Angebots, sondern auch die Tools und Methoden erweitert wurden", so Gard Little, Research Vice President, IDC. "Die Kunden haben das hohe Niveau der technischen Fähigkeiten von NTT DATA bei der Cloud-Modernisierung und -Migration sowie bei der agilen Entwicklung hervorgehoben. Ebenso schätzten die Kunden die Ergebnisse, die NTT DATA im Zusammenhang mit der Automatisierung von Betriebsbereichen wie Anwendungsfreigaben liefern kann."

Laut IDC MarketScape sollten sich Cloud-Kunden für NTT DATA entscheiden, wenn sie "einen Dienstleister suchen, dessen Fokus auf Vertrauen und langfristigen Kundenbeziehungen liegt". Der Bericht stellt fest, dass NTT DATA zwar eine Strategie verfolgt, um einen größeren Wert auf der Grundlage regionaler Bedürfnisse zu liefern, seine hybride Kultur und Differenzierung jedoch auf seinen japanischen Wurzeln beruht. Der Bericht hebt außerdem hervor, dass der Fokus von NTT DATA auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung tief in der Unternehmens-DNA verankert ist und bis zur Gründung des Unternehmens im Jahr 1988 zurückreicht.

"Wir bei NTT DATA glauben, dass eine reibungslose Cloud-Reise mit Flexibilität beginnt. Unser NTT DATA Unified Cloud Adoption Framework (NuCAF) lässt sich mit allen wichtigen Hyperscalern integrieren und gewährleistet eine reibungslose Migration und Transformation für unsere Kunden", sagt Hidehiko Tanaka, Head of Technology and Innovation General Headquarters von NTT DATA. "Wir verdoppeln dieses Engagement durch strategische Akquisitionen und Investitionen in Spitzentechnologien wie generative KI, All-Photonics Network und Smart Robotics sowie durch wichtige Partnerschaften, um unsere Kunden in eine nachhaltige und sichere digitale Zukunft zu führen."

"Wir fühlen uns geehrt, im IDC MarketScape für Worldwide Cloud Professional Services als führend anerkannt zu werden", sagt Charlie Li, Global Head of Cloud and Security Services von NTT DATA. "Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Geschäftswerten durch ein zusammenhängendes, umfassendes und modernes Portfolio. In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere KI-gestützten Angebote und Methoden weiterentwickelt, die auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sind. Die Anerkennung von IDC unterstreicht unsere Stärken in Bezug auf Kundenvertrauen, Expertise und umfassende Cloud-Fähigkeiten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere globale Größe und unsere plattformbasierten Services zu nutzen, um Innovationen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu fördern."

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein globaler, innovativer Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen 75 der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Wir investieren jedes Jahr über 3,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung, um Unternehmen und die Gesellschaft auf dem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und neu gegründeten Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Außerdem sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group und hat seinen Hauptsitz in Tokio. Besuchen Sie uns unter nttdata.com.

Über IDC MarketScape

Das Analysemodell von IDC MarketScape für Anbieter wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und in einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes resultiert. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

