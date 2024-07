Aktuelle Marktsituation und Prognosen

Die Unilever-Aktie verzeichnete im London-Handel einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 43,96 GBP. Der Tageshöchstwert lag bei 44,02 GBP, während die Eröffnung bei 43,56 GBP erfolgte. Der Handel am heutigen Tag umfasste 1.248.175 Anteile. Am 18.06.2024 erreichte die Aktie das 52-Wochen-Hoch von 44,57 GBP, womit nur noch ein Zuwachs von 1,39 Prozent nötig wäre, um dieses Hoch erneut zu erreichen. Der tiefste Wert der letzten 52 Wochen wurde am 23.01.2024 mit 36,81 GBP verzeichnet, worüber die Aktie derzeit 19,44 Prozent notiert.

Finanzdaten und Analystenerwartungen

Für das Jahr 2024 prognostizieren Experten eine Dividendenausschüttung von 1,78 EUR je Aktie, verglichen mit 1,71 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten auf 44,58 GBP festgelegt. Die Quartalszahlen für Q2 2024 sollen am 25.07.2024 veröffentlicht werden. Im Jahr 2024 wird ein Gewinn von 2,75 EUR je Aktie erwartet. Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen zeigten einen stabilen Gewinn je Aktie von 0,34 EUR und unveränderte Umsätze von 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Die positive Entwicklung der Unilever-Aktie zeigt das Vertrauen der Anleger trotz wirtschaftlicher Schwankungen, wodurch interessante Perspektiven für die Zukunft eröffnet werden.

