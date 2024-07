Stacks Prognose: Erfolgt nun der Ausbruch der BTC-Layer-2?

Obwohl die BTC-Industrialisierung als einer die vielversprechendsten Narrativen diese Bullenmarktes bezeichnet wurde, haben die Bitcoin-Skalierungslösungen zuletzt mit ihrer Performanz stark enttäuscht. Inzwischen scheint die am höchsten bewertete BTC-Layer-2 Stacks nun jedoch einen Ausbruch vollzogen haben. Reicht dieser aus, um den mittlerweile günstiger bewerteten STX-Coin auf neue Höhen zu treiben? Lesen Sie jetzt die Stacks-Prognose, um spannende Einblicke in die Entwicklung der BTC-Layer-2s und STX zu erhalten.

Entwicklung der BTC-Layer-2s wie Stacks

Die Bitcoin-Skalierungslösungen haben sich seit Ende April mehrheitlich schlechter als Bitcoin selbst entwickelt. Während BTC durch die Korrektur des Kryptomarktes nur einen Kursverlust von 9,92 %, verzeichnete, waren es bei dem Index der Bitcoin-Sidechains durchschnittlich 40,77 %.

Lediglich Bounce Bit (BBUSDT) konnte mit einem Kursverlust von 3,23 % deutlich besser als Bitcoin selbst abschneiden. Zudem ist dessen Kurs sogar zeitweise um mehr als 80 % gestiegen. Stacks hat hingegen einen Verlust von 38,17 erlitten und somit etwas besser abgeschnitten als der Sektor. Zeitweise haben auch CORE und SAVM Bitcoin übertroffen, sind inzwischen jedoch wieder mit Verlusten von 45,07 % und 81,69 % deutlich zurückgefallen.

Entwicklung der Bitcoin-Sidechains einzelnen und als Index sowie Bitcoin seit April

Betrachtet man einmal die Entwicklung der älteren Bitcoin-Sidechains über die vergangenen 12 Monate, so ist Stacks weiterhin der größte Kursgewinner. Innerhalb dieser Zeit konnte der Kurs um 136,67 % zurücklegen, während es bei der Benchmark Bitcoin lediglich 88,28 % waren. Zeitweise ist STX sogar mehr als 3,9-mal so stark wie BTC gestiegen. Aber auch Interlay und Core konnten kurzzeitig die Performanz von Bitcoin übertreffen.

Vergleich der Bitcoin-Sidechains mit Bitcoin über 12 Monate

Während das Interesse der Investoren zu vorwiegend Memecoins, RWAs und KI-Coins übergegangen ist, haben die BTC-Layer-2s sogar schlechter als die führenden 10 nutzlosen Memecoins abgeschnitten.

Seit dem 5. Juli scheint sich das schlechte Bild jedoch langsam zu wandeln. Denn bis auf SAVM haben alle Bitcoin-Sidechains deutlich höhere Kursanstiege als BTC selbst verzeichnet. Dabei ist der Index der etabliertere BTC-Layer-2s um 20,10 % gestiegen und der aller verfügbaren Bitcoin-Sidechains um 13,47 %, was auf eine Bevorzugung der größeren Projekte hinweist.

Am besten hat dabei Bounce Bit mit einem Plus von 37,98 % abgeschnitten, gefolgt von Core mit 24,10 %, Roostock mit 19,57 % und Stacks mit 17,45 %.

Vergleich der Bitcoin-Sidechains mit Bitcoin seit letztem Tief

Stacks rückt beim TVL hinter andere Bitcoin-Sidechains

Ähnlich enttäuschend hat sich Stacks zuletzt in Bezug auf sein TVL (Total Value Locked) entwickelt. Denn während es noch zu Jahresbeginn die zweitgrößte BTC-Layer-2 war, befindet es sich mittlerweile mit einem TVL von 70,74 Mio. USD auf den sechsten Platz. Vor dem Coin sind nun in absteigender Reihenfolge Bitlayer, Merlin, Rootstock, Core und BSquared.

Allein während des vergangenen Monats hat Stacks 43,09 % der auf dem Netzwerk verwahrten Assets verloren. Andere BTC-2-Layer-2s konnten ihren hingegen steigern, wie Bitlayer um 24,81 % auf 309 Mio. USD, Core um 73,51 % auf 122,63 Mio. USD und BSquared um 103 % auf 74,64 Mio. USD.

Somit kommt Stacks mit seinen 70,74 Mio. USD nur noch auf einen Anteil von 6,36 % des gesamten TVLs der Bitcoin-Skalierungslösungen in Höhe von 1,11 Mrd. USD. Noch zu Beginn des Jahres waren es annähernd 50 %, was den starken Wettbewerb und das hohe Tempo auf dem Markt der BTC-Layer-2s verdeutlicht. Dabei nahm der TVL von Stacks seit dem 2. April von 189,19 Mio. USD auf 70,5 Mio. USD um 62,74 % ab.

TVL von Stacks | Quelle: DeFiLlama

Ein Grund für das schwindende Interesse an Stacks liegt vermutlich in der geringen Anzahl von Protokollen, welche sich bisher erst auf dem Ökosystem angesiedelt haben. Denn Stacks kommt derzeit nur auf 11, während später gestartete Bitcoin-Sidechains schon deutlich mehr zählen.

Beispielsweise sind hat der am 14. Januar gestartete Coin Core Dao schon 41. Aber auch viele der andere führende Bitcoin-Sidechain haben mit 19 fast doppelt so viele Angebote wie Stacks. Somit muss sich das Team nun um weitere Messen, Hackathons, technologische Fortschritte wie eine EVM-Kompatibilität und andere Maßnahmen kümmern, um weitere Entwickler auf das Ökosystem zu locken.

Stacks Prognose

Nachdem Stacks zunächst noch bis auf sein Jahreshoch von 3,846 USD gestiegen ist, kam es zu Kursverlusten von 68,80 % bis auf 1,245 USD. Unmittelbar über dem wichtigen Widerstand von 1,20 USD konnte jetzt eine kleine Bodenformation ausgebildet und der erste diagonale Widerstand durchbrochen werden.

Nun muss STX das 61,8er-Fibonacci-Retracement von 1,590 USD und den zweiten diagonalen Widerstand überwinden. Dann könnte noch einmal ein Test des 50er-Fibonacci-Retracements von 2,021 USD erfolgen, wo sich auch ungefähr der POC (Point of Control) des Volume Profiles befindet.

Die weitere Richtung wird maßgeblich von dem breiten Kryptomarkt und vor allem Bitcoin bestimmt. Bis zum Ergebnis der US-Wahl Anfang November haben die Investoren des Aktienmarktes bisher ihr Risiko zurückgefahren, sodass tendenziell auch mit einem ähnlichen Resultat bei Kryptowährungen wie Stacks zu rechnen ist. Bis dahin könnte STX noch einmal größere Verluste erleiden, ebenso wie bei einem größeren Crash des Aktienmarktes.

Dennoch handelt es sich bei Stacks mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 2,25 Mrd. USD noch immer um die am höchsten bewertete BTC-Layer-2. Von allen Layer-2s erzielt STX gerade Platz 3, hinter Polygon und Arbitrum für Ethereum.

Layer-2s | Quelle: CoinGecko

Mittlerweile hat sich das Bild für Stacks etwas eingetrübt. Zudem hat das Projekt etwas enttäuscht. Bald soll jedoch das Nakamoto-Upgrade erfolgen, was Stacks wiederum etwas interessanter macht.

Dennoch sollten Investoren eine stärkere Diversifizierung vornehmen, da STX in Bezug auf seine Marktkapitalisierung und angesichts der wenigen Protokolle und des Rückgangs des TVLs aktuell verhältnismäßig hoch bewertet ist.

Neue Ethereum-Skalierungslösung bietet größere Chance

Neben Bitcoin ist primär das Ökosystem von Ethereum zu erwähnen. Allerdings hat auch dieses aufgrund der großen Nachfrage unter Belastungsproblemen wie hohen Gebühren und einer niedrigen Transaktionsgeschwindigkeit gelitten. Ebenso kam es bei Solana zu Transaktionsabbrüchen von bis zu 75 %.

Deswegen suchen Entwickler, Nutzer und Investoren nach Alternativen, wobei immer mehr nun auf das innovative Projekt Pepe Unchained aufmerksam geworden sind. Dieses verspricht eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren. Ebenso soll die Layer-2 sofortige Überbrückungsfunktionen und einen dedizierten Block-Explorer umfassen.

Aufgrund der wesentlich besseren Eigenschaften und der großen Community bestehen gute Chancen, dass sich andere Projekte wie Memecoins, KI-Token, NFTs, GameFi und mehr auf Pepe Unchained ansiedeln. Ebenso gibt es Andeutungen für Launch- und Handels-Möglichkeiten. Das große Interesse der Wale ist vermutlich auf Insiderinformationen bezüglich dieser Vorhaben zurückzuführen.

Wegen der großen und aktiven Pepe-Armee konnte Pepe in 3 Wochen schon über 3 Mio. USD mit seinem Presale einnehmen. In der aktuellen Phase werden die Coins noch für 0,0083591 USD angeboten, jedoch findet schon in 29 Stunden die nächste Preiserhöhung statt. Ebenso zahlt Pepe Unchained seinen Tokeninhabern ein passives Einkommen von 610 % pro Jahr.

Sein nutzloser Vorgänger Pepe konnte um bis zu 162.724.593 % steigen. Nun hat sein größter Konkurrent den Markt betreten, welcher von den Anlegern gierig gekauft wird. Möglicherweise sind dies auch die ersten Indizien für eine Entwicklung nach der ersten Listung an einer Kryptobörse. Denn einige erwarten, dass er Pepe schlagen könnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.