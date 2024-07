Die Gewinner werden am 29. Januar auf der SPIE Photonics West bekannt gegeben

Bewerbungen für die SPIE Prism Awards 2025 werden ab sofort entgegengenommen. Die Auszeichnungen werden von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, verliehen. Sie würdigen die innovativsten Optik- und Photonikprodukte auf dem Markt, die sich über das wachsende Spektrum von Technologieanwendungen erstrecken. Die jährliche Branchenveranstaltung feiert am 29. Januar während eines Galadinners bei der SPIE Photonics West ihr 17. Jubiläum.

Applications are now open for the 2025 SPIE Prism Awards, which honor the most innovative optics and photonics products on the market. (Graphic: Business Wire)