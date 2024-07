STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Pflegekosten/Eigenanteil:

"Das System hätte also schon vor Jahren zukunftsfest gemacht werden müssen. Stattdessen jedoch wurden die Probleme bei den Beitragszahlern, bei pflegenden Angehörigen und Heimbewohnern abgeladen. Die meisten Länder werden nicht einmal ihrer Verantwortung bei den Investitionskosten gerecht, was der zweite große Skandal ist, denn sonst wäre der Eigenanteil um Hunderte Euro geringer. Das muss sich also ändern. Es muss über eine bessere Verzahnung von Kranken- und Pflegekassen nachgedacht werden. Die Rehabilitation muss gestärkt werden. Es wird ein jährlicher Steuerzuschuss nötig sein. Eine Pflegevollversicherung, die viele fordern, würde hingegen unbezahlbar."/yyzz/DP/men