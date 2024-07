Frankfurt (ots) -Die Management- und Technologieberatung BearingPoint holt mit Alexander Mette weitere Spitzenkompetenz und jahrzehntelange Erfahrung im Technologieumfeld ins HausDie Management- und Technologieberatung BearingPoint stärkt ihre Salesforce-Expertise (https://www.bearingpoint.com/de-de/beratungsangebote/technologie-partner/salesforce/) durch die Erweiterung des Teams mit Alexander Mette (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/meet-our-people/alexander-mette/). Der zertifizierte Salesforce-Architekt verfügt über zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung und ist darauf spezialisiert, die Effektivität des Softwareeinsatzes für Salesforce-Kunden zu maximieren. Gemeinsam mit seinem Team optimiert er Prozesse und bettet Daten- und KI-Strategien nahtlos in die IT-Landschaft von Unternehmen ein. Sein Branchen-Fokus liegt dabei u.a. auf Energieversorgern, Telekommunikations-, Fertigungs- sowie Immobilienunternehmen.Alexander Mette hat viele nationale und internationale Kunden bei ihrer digitalen Transformation insbesondere im Salesforce-Kontext unterstützt. Dazu gehören unter anderem: CRM-Einführungen, Gestaltung der Unternehmens-IT-Landschaft, Prozessoptimierung und -automatisierung, Umstellung von On-Premise- auf Cloud-Software sowie die Auswahl von Software und Anbietern.Der studierte Bauingenieur verfügt durch seine verschiedenen Managementfunktionen bei IT-Service-, Software- und Beratungsunternehmen über eine breite Expertise und tiefe Marktkenntnis. Alexander Mette wechselt als Partner von Salesfive zu BearingPoint. Zuvor war er als Head of Global Services bei Propertybase tätig.Alexander Mette: "Nachdem ich meine Karriere bisher in sehr schnell wachsenden spezialisierten kleineren Unternehmen verbracht habe, möchte ich nun den Erfolg unserer Kunden noch weiter steigern, indem ich das umfangreiche Fachwissen und die Fähigkeiten des hervorragenden BearingPoint-Teams in praktisch allen Bereichen der IT-Technologie nutze."Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr, dass wir Alexander Mette für uns im Bereich Salesforce gewinnen konnten. Er ist eine passgenaue Verstärkung für unser BearingPoint-Team. Mit seiner bewährten Spitzenkompetenz und der Kombination aus fundierter Fachbereichskenntnis und tiefem Technologiewissen wird er im Salesforce-Kontext neue Akzente in der Szene setzen und hierbei wegweisende digitale Lösungen für heutige und zukünftige Kunden schaffen."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/5820625