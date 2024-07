The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2024ISIN NameUS78013XZU52 ROYAL BK CDA 19/24 MTNDE000NLB2625 NORDLB FESTZINSANL.11/19AT0000A189C9 ERSTE GP BNK 14-24 MTNCH0398633252 SWISS PRIME SITE 18-24DE000HLB1FR6 LB.HESS.-THR.IS.07C/2014DE000HLB1EY5 LB.HESS.-THR.IS.07B/2014XS1088274672 2I RETE GAS 14/24 MTNXS2102302200 CEN.CH.R.EST 20/24XS2364418223 DEXIA SA 21/24 MTN REGSDE000LB13P77 LBBW SZA NH 20/24IT0005038283 MTE PASCHI SI. 14/24 MTNXS1087816374 SCENTRE MANAGEM.14/24 MTNUS03938LBB99 ARCELORMITT. 19/24