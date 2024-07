NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 136 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Wolfsburger seien weiterhin von einer leichten Absatzsteigerung im Gesamtjahr überzeugt, schrieb Analyst Stephen Reitman am Mittwoch nach der letzten Telefonkonferenz vor dem Quartalsbericht. Dabei setze der Vorstand auf einige wichtige neue Fahrzeugmodelle im zweiten Halbjahr. Zudem habe das Management klargestellt, dass VW ohne die gemeldeten Milliardenbelastungen in seiner bisherigen Margenzielspanne für 2024 gelandet wäre./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 18:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 18:09 / UTC



ISIN: DE0007664039