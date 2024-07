ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 53 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Südkorea sei ein Schlüssel für die Anlagestory des Essenslieferanten, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend anlässlich der Überarbeitung der Baemin-App für den dortigen Markt und einer neuen Preisstruktur. Die Entwicklung des Baemin-Marktanteils stehe vor einer positiven Trendwende. Dies sei die Voraussetzung für einen Turnaround der Delivery-Hero-Papiere. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine konservativere Einschätzung des Gewinnanstiegs in den Folgejahren und höherer Kapitalkosten./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43