Inflationsdaten aus den USA dürften am Donnerstag über das Wohl und Wehe an den Aktienmärkten entscheiden. Denn die jüngsten Kursgewinne vor allem in New York und an der Tech-Börse Nasdaq wurden von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angetrieben. Am Vortag hatten sich der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes zu weiteren Höchstmarken aufgeschwungen. Der X-DAX als Indikator signalisierte den DAX knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.466 Punkten mit 0,3 ...

