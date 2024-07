Die Aussicht auf verbesserte Erstattungen von radiopharmazeutischen Diagnostik-Produkten in den USA hat am Mittwoch bereits für eine Kursexplosion bei der AKTIONÄR-Altempfehlung Lantheus gesorgt (DER AKTIONÄR berichtete). Der Titel schoss um gut 36 Prozent nach oben. Wie vom AKTIONÄR bereits in Aussicht gestellt, profitiert auch die Aktie von Telix Pharmaceuticals von den US-News.Das Papier des australischen Radiopharma-Spezialisten gewann am Donnerstag an der Heimatbörse in Down Under gut zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...