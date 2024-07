DJ POLITIK-BLOG/Dröge: Habeck muss selber über Kandidatur entscheiden

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Dröge: Habeck muss selber über Kandidatur entscheiden

Nach der Verkündung der Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock, nicht als Kanzlerkandidatin für ihre grüne Partei anzutreten, gibt es in der Partei keine Klarheit für Robert Habeck als Spitzenkandidaten. Habeck habe ja selbst gesagt, dass alle weiteren Fragen durch den Bundesvorstand erst noch entschieden werden müssten, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, im RTL/ntv Frühstart. Auf die Frage hin, ob er aus ihrer Sicht der ideale Kandidat sei, antwortete Dröge: "Er muss für sich selber entscheiden, ob er das möchte. Aber ich traue ihm sehr viel zu." Er habe das Land durch schwierige Zeiten gesteuert und gezeigt, wie gutes Regieren gehe. Baerbock hatte in einem Interview am Rande des Nato-Gipfels in Washington ihre Entscheidung damit begründet, dass sie sich voll auf ihre Aufgabe als Außenministerin konzentrieren wolle.

