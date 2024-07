Ethereum: Kommt jetzt die Rallye auf 9.300 $?

Während Bitcoin um rund 2 Prozent in den letzten 24 Stunden fällt, gibt es bei Ethereum keine nennenswerten Veränderungen. In der letzten Woche büßte ETH rund 3 Prozent an Wert ein. Im letzten Monat gibt es zweistellige Verluste. Nachdem die erste Rallye rund um eine potenzielle ETF-Zulassung abverkauft wurde, könnte die kurzfristige Zukunft positiv sein. Ethereum tendiert bullisch, Analysten sehen Potenzial.

Hier könnte eine zeitnahe Zulassung mitsamt Handelsstart der Spot-ETFs in den USA noch mehr Momentum zur zweitwertvollsten Kryptowährung der Welt bringen. Welches Potenzial steckt aktuell in ETH?

Ethereum Prognose: Bullisches Setup im Juli 2024

Während viele den Fokus auf Deutschland und Mt. Gox richten, gibt es wichtige Entwicklungen bei Ethereum. Der Ethereum ETF steht kurz vor dem Start. Der Ethereum-Chart zeigt ein ähnliches Muster wie BTC vor dessen 200-Prozent-Anstieg im letzten Jahr. Dieses Muster könnte bedeuten, dass Ethereum von 3.100 auf 9.300 US-Dollar steigen könnte, so die Schlussfolgerung aus dem Tweet des Analysten.

Historisch gesehen haben ETF-Einführungen oft zu erheblichen Kurssteigerungen geführt. Die zunehmende institutionelle Akzeptanz und das Interesse an Ethereum könnten zu einem ähnlichen Effekt führen. Anleger sollten die bevorstehende ETF-Einführung und die Marktbewegungen genau beobachten. Denn die Erwartungen an den Ethereum-ETF sind moderat - sollte der Netto-Inflow überzeugen, könnte eine Neubewertung von ETH folgen.

Everyone focussed on Germany and Mt Gox



Meanwhile the Ethereum ETF is about to launch and the $ETH chart looks identical to $BTC before it pumped +200% last year



Study ETF rallies pic.twitter.com/VWENNnO8dN - - - - - (@follis_) July 9, 2024

Die aktuelle Entwicklung im Ethereum-Markt zeigt eine vielversprechende Dynamik. Laut Analysten sind 40 Prozent des Ethereum-Angebots effektiv gesperrt: 28 Prozent sind gestaked und 12 Prozent in Smart Contracts und Bridges gebunden. Dies könnte zu einem Angebotsschock führen. Angebotsseitig gibt es somit ebenfalls Kurstreiber. Gerade die Mischung aus Nachfrageboom durch ETFs und Angebotsschock durch die obigen Entwicklungen weckt Fantasie für Ethereum-Bullen.

40% of Ethereum's supply is basically locked up!



28% staked.

12% in smart contracts & bridges.



With the imminent trading start of the ETH ETF, institutional interest is set to rise.



Exchange supply is shrinking.



$ETH is primed for a price rally! pic.twitter.com/yH4rSPARKN - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) July 10, 2024

Denn das Angebot an den Börsen sinkt kontinuierlich, da immer mehr Ethereum in Staking oder Smart Contracts transferiert wird. Wenn die Nachfrage durch institutionelle Investitionen steigt und das Angebot knapp bleibt, wird ein signifikanter Preisanstieg wahrscheinlicher.

Ethereum Alternative: Pepe Unchained explodiert immer weiter

Das Momentum bei Ethereum zeigt oft auch eine Stärke bei ERC-20-Token, Layer-2-Lösungen und verwandten Projekten. Positive Entwicklungen und Preisanstiege bei Ethereum strahlen häufig auf diese Ökosysteme aus. Eine spannende Kombination aus Meme-Coin und Layer-2 visiert jetzt Pepe Unchained an.

Pepe Unchained könnte sich damit als spannendes Investment erweisen, insbesondere in der aktuellen Marktlage. Seit dem Start des Vorverkaufs hat Pepe Unchained schon deutlich über 3 Millionen US-Dollar eingesammelt und zieht weiterhin signifikante Investitionen an Diese dynamische Entwicklung deutet darauf hin, dass PEPU den Erfolg von $PEPE wiederholen möchte und hier augenscheinlich eine Nische im umkämpften Marktsegment gefunden hat.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein wesentlicher Vorteil von Pepe Unchained ist die eigene Layer-2-Technologie auf Ethereum, die schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht. Dies stellt nach eigener Aussage eine deutliche Verbesserung gegenüber den langsamen und teuren Transaktionen von PEPE dar, die stark von der Ethereum-Layer-1-Plattform abhängig sind.

Während PEPE zuletzt massiv korrigierte und dessen Kurs um rund 50 Prozent gefallen ist, steigt die Begeisterung für PEPU kontinuierlich. Der vollständig geprüfte Smart Contract von Pepe Unchained durch Coinsult und SolidProof bietet zusätzliche Sicherheit.

Die zunehmende Umschichtung von Kapital im Meme-Coin-Segment hin zu neuen Presales wie PEPU könnte hier weitere Stärke offenbaren. Die nächste Preiserhöhung gibt es in rund 48 Stunden - damit scheint es keine schlechte Zeit, um sich näher mit der Idee hinter Pepe Unchained zu beschäftigen. Übrigens ist direkt nach dem Kauf das Staking möglich. Die Staking-Rendite liegt aktuell bei 596 Prozent APY, woraus eine monatliche Rendite von fast 50 Prozent resultiert.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.