NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Es dürfte die Anleger beruhigen, dass der Pharmaverpackungsspezialist seine Ziele bestätigt habe, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./ag/edh



ISIN: DE000A0LD6E6