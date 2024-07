DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juni auf 2,5 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni weiter nachgelassen, was insbesondere an den Energiepreisen lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,5 (Vormonat: 2,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 1. Juli. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Deutscher Inlandstourismus im Mai mit Rekordwert

Der deutsche Inlandstourismus hat im Mai einen Rekordmonat hingelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verbuchten die Beherbergungsbetriebe 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das war der höchste jemals erfasste Mai-Wert. Er lag um 9,9 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau vom Mai 2019 und um 4,1 Prozent über dem bisherigen Rekordmonat Mai 2023.

Powell: Fed muss auf Inflation und Arbeitsmarkt achten

Die US-Notenbank muss nach Aussage ihres Chefs Jerome Powell weiterhin darauf achten, dass die Inflation auf 2 Prozent sinkt, nimmt aber zunehmend auch den Arbeitsmarkt in den Blick. Powell sagte in der Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, die Fed brauche mehr Zuversicht, dass sich die Inflation in Richtung des Ziels bewege. Sie müsse aber auch das Vollbeschäftigungsziel im Auge behalten. Beides zugleich hinzubekommen, sei "die Hauptsorge" der Notenbank. "Man will nicht warten, bis die Inflation ganz auf 2 Prozent gesunken ist", sagte er.

Bank of Korea hält Leitzinsen das 12. Mal in Folge stabil

Die südkoreanische Notenbank hat die Zinsen das zwölfte Mal in Folge unverändert gelassen. Wie die Bank of Korea mitteilte, bleibt der Leitzins bei 3,50 Prozent. Alle 26 vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Einige sehen eine erste Zinssenkung in August, die meisten jedoch im Oktober oder November. Volkswirte gehen davon aus, dass die Zentralbank noch die Wachstumsdaten für das zweite Quartal und die Inflationsdaten für Juli abwarten will, um die Entwicklung der südkoreanischen Wirtschaft vor einem Zinsschritt besser einschätzen zu können.

USA drängen Mexiko zur besseren Überwachung von China-Zöllen

Die US-Regierung geht gegen eine Umgehung von Zöllen auf chinesische Stahlimporte via Mexiko vor. Sie wird Zölle von 25 Prozent auf importierte Waren aus Mexiko einführen, bei denen Stahl oder Aluminium aus China verwendet wurde, wie das Weiße Haus ankündigte. Normalerweise dürften Waren aus Mexiko im Rahmen eines Handelsabkommens mit Kanada und Mexiko zollfrei in die USA eingeführt werden. Nach Angaben des Weißen Hauses müssen Stahl und Aluminium in den USA, Mexiko oder Kanada geschmolzen und gegossen werden, um für die Zollfreiheit in Frage zu kommen.

Demokratischer Senator und George Clooney rücken von Biden ab

Die Unterstützung für Joe Bidens Wiederwahlkampagne bröckelt weiter. Erstmals hat ein Senator der Demokratischen Partei den Präsidenten dazu aufgerufen, den Weg für einen anderen Kandidaten freizumachen. Auch aus Hollywood kommt Gegenwind: Schauspieler und Filmemacher George Clooney sagte, Biden sollte aussteigen, um den Demokraten die Chance zu geben, Donald Trump zu besiegen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/BIP Mai +0,4% gg Vormonat, +1,4% gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Mai +0,9% gg Vorquartal, +1,0% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Mai +0,2% gg Vm; +0,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai PROG: +0,1% gg Vm, +0,6% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr rev -0,9% gg Vm, -0,7% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai -3,2% (PROG: +0,9%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai +10,8% gg Vj

