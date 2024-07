Die EnBW hat drei weitere Ladeparks mit insgesamt 48 Schnellladepunkten in Betrieb genommen. Die neuen Standorte befinden sich in Autobahnnähe in Brandenburg (an der A10/B1), Thüringen (A4) und Niedersachsen (A1). Wie das Energieunternehmen vorrechnet, werden Elektroautos im HyperNetz der EnBW im Durchschnitt an einem Schnellladepunkt rund 27 Minuten geladen. An den insgesamt 48 HPC-Ladepunkten, von denen jeder eine Leistung von bis zu 400 kW bietet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...