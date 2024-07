Neufahrn b. Freising (ots) -Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmer der Pool-School am Mittwoch, den 17. Juli 2024. Der erfolgreiche Triathlet, Olympiasieger und 3x Ironman Weltmeister Jan Frodeno, der als Pate der Desjoyaux Pool-School fungiert, wird persönlich beim Desjoyaux Pools Exklusivhändler Bayernpool in Neufahrn bei Freising anwesend sein. Ab 14:00 Uhr wird Frodeno mit den Kids und den Familien feiern und hat auch eine kleine Überraschung parat. Medien sind herzlich zum Besuch des Events eingeladen.Was ist die Pool-School?Immer weniger Kinder in Deutschland können schwimmen. Um dieser besorgniserregenden Entwicklung entgegenzuwirken, hat Desjoyaux Pools in Zusammenarbeit mit Jan Frodeno, dem dreifachen Ironman-Weltmeister und Olympiasieger, die Desjoyaux Pool-School ins Leben gerufen. Dieser Schwimmkurs für Kinder wird in zahlreichen Pools von Desjoyaux Händlern in ganz Deutschland angeboten.Ziel des Kurses ist es, Kindern das Schwimmen beizubringen und ihnen am Ende des Kurses das Seepferdchen-Abzeichen zu verleihen. Mit dem Seepferdchen können Kinder stolz ihre neu erworbenen Schwimmfähigkeiten nachweisen und damit sicherer im Wasser werden.Weitere Informationen zur Pool-School finden Sie hier: https://www.desjoyaux.de/pool-school5.000 Kinder sollen in den Pools von Desjoyaux das Schwimmen lernenDie Schwimmkurse für dieses Jahr sind ein voller Erfolg und bereits vollständig belegt. Doch das Projekt ist nicht kurzfristig angelegt, sondern soll nachhaltig Wirkung entfalten.Desjoyaux Pools und Jan Frodeno setzen sich gemeinsam dafür ein, die Schwimmfähigkeit von Kindern zu verbessern und somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit der jungen Generation zu leisten. Das Projekt das auch von der Schwimmschule Sharky und uwe JetStream unterstützt wird, ist langfristig angelegt und will in den kommenden Jahren 5.000 Kindern das Schwimmenlernen ermöglichen.Über DesjoyauxVon Familien für Familien - unter dieser Maxime hat der Franzose Jean Desjoyaux 1966 für seine Familie ein eigenes Schwimmbecken errichtet, da er bei der Suche nach einem soliden, aber bezahlbaren Pool nicht fündig wurde. Drei Jahre später gründete er die Firma Piscines Desjoyaux. 1978 reichte er das Patent für sein einzigartiges Verschalungssystem ein. Nach weiteren fünf Jahren folgte das Patent für sein rohrleitungsfreies Filtersystem. Zwei Innovationen, die dem Unternehmen den Durchbruch verschafften und es 1988 zum Marktführer für erdverbaute Swimmingpools mit weltweit mehr als 450 Verkaufsstellen gemacht haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: Desjoyaux Pools (https://www.desjoyaux.de/)Pressekontakt:Desjoyaux Pools GmbHWilpertinger Str. 185375 Neufahrn bei FreisingAnsprechpartnerin: Angela SchiwietzE-Mail: angela.schiwietz@desjoyaux.deTelefon: 0159/01857075Original-Content von: Desjoyaux Pools GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169121/5820738