Köln (ots) -Psychische Belastungen am Arbeitsplatz rücken immer mehr in den Fokus. Die BG ETEM hat Angebote entwickelt, mit denen Unternehmen Belastungen feststellen und Maßnahmen dagegen entwickeln können.Enge Zeitpläne, hohe Qualitätsanforderungen, schwierige Kommunikation oder zu viel Arbeit für zu wenig Beschäftigte: Im Arbeitsalltag kommt es oft zu Situationen, die Druck auslösen. Das führt zu Stress - bei einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ganzen Teams. Zwar ist Stress subjektiv und kann viele Ausprägungen haben, ein reines Schlagwort ist der Begriff aber sicherlich nicht. Vielmehr zählt Stress zu den sogenannten psychischen Belastungen, die Menschen auf lange Sicht krank machen können.Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen die psychischen Belastungen ihrer Angestellten auf dem Radar haben und in die Gefährdungsbeurteilungaufnehmen. Wer weiß, was seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter potenziell belastet, kann rechtzeitig gegensteuern und gemeinsam mit ihnen Lösungen finden. Damit alle sich wohl und letztlich gesund fühlen.Die BG ETEM unterstützt Mitgliedsbetriebe bei diesem Thema. Zum einen mit einem Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Das Programm heißt "Gemeinsam zu gesunden Arbeitsbedingungen" und führt je nach Betriebsgröße in fünf beziehungsweise sieben Schritten zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Im Anschluss erhalten Führungskräfte eine Auswertung, aus der sie Handlungsbedarf in verschiedenen Themenfeldern ableiten können.Nach der Problemanalyse stehen die Arbeitspsychologinnen und -psychologen der Berufsgenossenschaft Betrieben auch im Nachgang zur Seite. Auf Anfrage leiten sie sogenannte Lösungsworkshops, in dem Teams und ihre Führungskräfte gemeinsam Faktoren psychischer Belastung besprechen und Lösungsansätze definieren können.Der Gitarrenbauer Hanika aus Baiersdorf hat das Angebot in Anspruch genommen: Als die Belegschaft wachsenden Stress vermeldete, wurde die Führung aktiv, startete im Austausch mit der BG erst die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung und im Anschluss einen Lösungsworkshop. Zwei Jahre danach hat sich im Betrieb einiges getan, die Beschäftigten sind zufriedener - und entspannter.In der neuen Folge des BG ETEM-Podcasts "Ganz sicher" berichtet Martin Bretscher, angestellter Personalbetreuer bei Hanika, wie das gelang und warum das Unterfangen auch aus Unternehmersicht gut investierte Zeit war.Podcast anhören und mehr InformationenDer Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "Psychische Belastungen: Im Team gegen Stress" geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/folge-30-psychische-belastungen-im-team-gegen-stress).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/5820748