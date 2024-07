APA ots news: Neue Kategorie: Drei läutet digitales Mobilfunkzeitalter in Österreich ein. - BILD

* Drei CCO Günter Lischka will mit Vollautomatisierung der Digital-Marke up3 Diskonter in Pension schicken.

* Neuer Preispunkt zum Start: 4,90 Euro für 50 GB 4G-Daten und 1.000 Minuten/SMS.

* Von jedem Betreiber in Österreich in 5 Minuten per Knopfdruck wechseln und die Rufnummer inkl. Vorwahl mitnehmen.

* Neue Mobilfunk-Kategorie: Ohne Bindung, Servicepauschale und Aktivierungsentgelt, kein Aufladen, mit Pausier-Möglichkeit. * Mobilfunk-App up³ mit komplett digitaler Verwaltung, KI-Chat in über 80 Sprachen, Anmeldung und Bezahlung via Apple/Google Pay und Co.



In Österreich hat am Donnerstag unter der Marke up³ das erste reine Online-Mobilfunkangebot für den Massenmarkt gestartet und damit neben Vertrags- und Wertkartentarifen eine komplett neue Mobilfunkkategorie mit voller Kostenkontrolle geschaffen. Hinter up³ steht ein Mobilfunk-Abo-Dienst via App von Drei, den das Unternehmen vor zwei Jahren in Betrieb genommen hat. Drei hat diesen Dienst jetzt vollautomatisiert und erweitert und greift mit dem neuen up³-Tarif "Smart" in der Startphase ab 4,90 Euro pro Monat gezielt den Diskontmarkt an. Bisher war up³ nur für neue eSIM-fähige Handys verfügbar. Künftig kann man das Mobilfunkangebot auch für Smartphones mit klassischer SIM-Karte nutzen.



Die neue Kategorie richtet sich an alle preisbewussten Konsument:innen, die ihren Smartphone-Tarif selbst online verwalten möchten und keine zusätzlichen Services benötigen. Laut Marktanalysen von Drei sind das in Österreich rund zwei Millionen

Mobilfunkkund:innen, aber auch kleine Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten.



Günter Lischka, CCO von Drei: "Zwanzig Jahre nach ihrem Start kommen die Diskonter in die Jahre. Es ist Zeit, sie in die Pension zu schicken. Wir haben nun unsere Prozesse digitalisiert und bieten das erste volldigitale Online-Mobilfunkangebot. Es ermöglicht sofortige Verfügbarkeit aller Leistungen, günstigere Preise und ein unschlagbares Angebot zum Start. Die Karten am Mobilfunkmarkt werden damit neu gemischt."



Diskont-Anbieter gibt es am österreichischen Mobilfunkmarkt seit 2005.

"Der Wertkarten-Verkauf an der Supermarktkassa, umständliche Registrierung, Wertkarte aufladen am Bankomaten - für viele Kund:innen ist all das nicht mehr zeitgemäß und unnötig. Deshalb haben wir diese Dinge bei up³ voll digitalisiert und damit die Kosten nochmals deutlich reduziert. Entstanden ist daraus weder ein klassisches Vertrags- noch ein Wertkarten-Angebot, sondern die neue Kategorie des Online-Mobilfunkangebots. Mit up³ läuten wir einen Paradigmenwechsel im Mobilfunk ein - ein neues, voll digitales Konzept ohne Bindung, Aufladen und mit einfacher Pausier-Möglichkeit für alle", so Sabine Hiemetzberger, Senior Head of Digital, Brands & Communication bei Drei.



Zwtl.: Online-Mobilfunk made in Austria.



up³ wurde vom Drei Entwicklerteam im Wiener Headquarter entwickelt und erhält laufend Updates und Erweiterungen auf Basis von Wünschen der up³-Nutzer:innen. Volldigital bedeutet, alles läuft über die App ohne manuellen Aufwand für Drei-Mitarbeiter:innen oder Vertriebspartner: von der bequemen Registrierung per Google-, Apple- oder Meta-Account bis hin zur modernen Bezahlung im Vorfeld via Visa/Mastercard, Apple Pay, Google Pay oder PayPal. Werden Zusatzpakete - etwa für Roaming oder schnellere Geschwindigkeiten - benötigt, so kann das einfach in der App per Knopfdruck hinzugebucht werden.



Melden sich Kund:innen mit einem nicht eSIM-fähigen Gerät an, erhalten sie vollautomatisch innerhalb von zwei Werktagen eine passende SIM-Karte gratis zugesandt. Und wie bei Abos üblich, kann up³ bis zu einem Jahr pausiert werden. Auch die Rufnummernmitnahme ist einfach und gratis über die up³ Mobilfunk-App möglich. Ebenfalls direkt in der App lässt sich das Einzel-Abo erweitern - auf bis zu 100 Anschlüsse etwa für die Familie oder kleine Unternehmen. Auch Drei-Kund:innen ohne bestehende Bindung können in das neue Angebot wechseln.



Beim Service können die Kund:innen wählen zwischen dem Chat mit Service-Mitarbeiter:innen auf Deutsch und Englisch untertags oder einem KI-Chat in über 80 Sprachen abends/nachts bzw. an Sonn- und Feiertagen. Drei ist der erste Telekommunikationsanbieter, der dafür GPT4 von openAI einsetzt - mit Rechnern von Microsoft in Europa.

Zwtl.: up³ "Smart" in der Startphase um 4,90 Euro pro Monat.

Die erste volldigitale Mobilfunklösung für alle ermöglicht auf diese Weise auch völlig neue Preise. In der Einführungsphase gibt es den günstigsten up3-Tarif "Smart" um 4,90 Euro pro Monat für 50 GB 4G-Daten und 1.000 Minuten bzw. SMS ohne Nebengebühren ein Abo-Leben lang. Neben den inkludierten EU-Daten (von 11 bis 22 GB je nach Abo) ist up³ mit seinen Paketen auch 100 % kostentransparent im Nicht-EU-Ausland und damit berechenbar und günstig auf Reisen - und weltweit einsatzbereit.



Sind die Freimengen aufgebraucht, buchen Kund:innen aktiv über die App ein Zusatzpaket für die weitere Nutzung. Das bedeutet maximale Kostensicherheit und erspart auch eine Bonitätsprüfung, da man die Abo-Gebühr über die App im Voraus bezahlt. Mehr Informationen unter: [www.drei.at/up] (https://www.drei.at/up)



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 976 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungsabdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G-Standalone-Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie und gleichzeitig den jederzeitigen Umstieg auf Glasfaser an. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

