Neodigital bietet seinen Kfz-Kunden künftig eine Telematikoption an. Wenn sich Kunden für den Telematikbaustein entscheiden, erhalten sie einen Sensor, der die Fahrdaten erfasst und erhalten so je nach Fahrverhalten eine Ermäßigung von bis zu 15% auf die Prämie. Der Startbonus beträgt 5%. Die Neodigital Versicherung AG bietet Kunden, die in den Kfz-Tarifen NEO S, M und L versichert sind, künftig eine optionale Telematikoption an. Je nach Fahrverhalten können Versicherte so bis zu 15% ihrer Prämie ...

