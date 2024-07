Grund dafür ist die Bestätigung der Jahresprognose durch das Unternehmen selbst, welche auf einem leichten Umsatzanstieg beruht. Offenbar laufen neue Produktionslinien an und der Lagerbestandsabbau bei den Kunden dürfte zu einer Belebung im zweiten Geschäftshalbjahr führen. Insgesamt schaffte GERRESHEIMER im zweiten Geschäftsquartal ein Umsatzwachstum von gut einem halben Prozent auf 502,4 Mio. Euro. Aus eigener Kraft betrug das Wachstum 0,7 %. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr ein Anstieg von 1,7 %. Im Gesamtjahr will man weiterhin ein Plus von 5 bis 10 % aus eigener Kraft schaffen, im kommenden Jahr sollen es dann gar 10 bis 15 % werden.



