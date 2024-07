Nach mehr als zwei Monaten Korrektur befindet sich die Aktie von Aurora Cannabis seit Anfang der Woche plötzlich im Rallymodus. Doch nicht nur Aurora zog zuletzt an, sondern auch andere Cannabis-Titel wie zum Beispiel Tilray profitierten. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich, dass bald eine entscheidende Frist abläuft.Zur Erinnerung: Das Cannabis-Rescheduling von I in III in den USA ist beschlossene Sache. Allerdings kann gegen die bevorstehenden rechtlichen Veränderungen noch Einspruch eingelegt ...

