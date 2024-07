Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche war von sehr geringen Schwankungen (1,0810 bis 1,0845) beim EUR/USD-Kurs geprägt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EUR/USD-Volatilität sei im Monatsbereich auf 5,0% gefallen und notiere damit am unteren Ende der Möglichkeiten. Warten wir auf die heute zur Veröffentlichung um 14:30 Uhr anstehenden Verbraucherpreise, so Oberbank. Diese sollten laut Umfragen von 3,3% auf 3,1% zurückkommen. Treffe die Erwartung ein, steige die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September. Nach Tagen des Kursstillstands könnte wieder Bewegung in den EUR/USD-Markt kommen. Lassen wir uns überraschen, so Oberbank. (11.07.2024/alc/a/a) ...

