Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Markt für ESG-Anleihen in unserer SSA-Abgrenzung ist stark von einzelnen Emittenten getrieben, so die Analysten der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Durch einen unterjährigen Betrachtungszeitraum werde dieser Eindruck wenig überraschend noch verstärkt. Trotzdem habe H1/2024 einiges an Diskussionsstoff geboten, wie die vorangegangenen Seiten unterstreichen würden. Das Neuemissionsvolumen sei mit in Summe EUR 59,9 Mrd. im Vergleich zum Betrachtungszeitraum aus dem Vorjahr (EUR 62,5 Mrd.) leicht rückläufig. Mit 43 frischen Anleihen seien zudem anzahlmäßig weniger ESG-Bonds emittiert worden (H1/2023: 51 Anleihen). Der Anteil von ESG-Anleihen an allen Neuemissionen in den vergangenen beiden Quartalen (130 Bonds) habe somit bei rund 33% gelegen. Dieser Wert liege unter denen der H1/2023 (41%) und H1/2022 (44%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...