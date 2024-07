Die Lufthansa-Aktie befindet sich bereits seit längerem im Sinkflug. Auch die Erlaubnis für die lange angepeilten Übernahme der italienischen ITA Airways hat der Aktie keine Flügel verliehen. Und so befindet sich der Titel weiter in einem Abwärtskanal. Auch der jüngste Newsflow verspricht keine Besserung.Einem im Intranet des Konzerns veröffentlichten Brief zufolge, muss die Kernmarke Lufthansa Airlines in der Zukunft noch deutlich mehr sparen. Bereits im April hatte der Konzern Sparmaßnahmen veröffentlicht. ...

