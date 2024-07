© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



JPMorgans Trading Desk warnt, dass der S&P 500 heute aufgrund der US-Inflationszahlen volatil werden könnte. Die Daten sind entscheidend für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve.Anleger sollten sich nach einer längeren Phase der Ruhe in dieser Woche auf einen Ausbruch der Volatilität an den Aktienmärkten einstellen, so eine Warnung der Handelsabteilung von JPMorgan. Händler wetten darauf, dass die US-Notenbank Federal Reserve aufgrund der nachlassenden Inflation die Zinssätze im Jahr 2024 zweimal senken wird. Derzeit rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 Prozent, dass die erste Zinssenkung im September erfolgt. "Mehrere ehemalige Fed-Gouverneure haben …