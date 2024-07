München (ots) -Einmalige antike Ruinen und weite Strände am glitzernden Meer, malerische Altstädte und große Gastfreundschaft: Das alles und noch viel mehr bietet die Türkei. Ein wahrlich wunderbares Reiseziel. Und von Beginn an eine der wichtigsten Stützen im breit aufgestellten Studienreise-Portfolio von RSD Reiseservice Deutschland.Spektakuläre Höhepunkte und ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis tragen dazu bei, dass die Türkei-Nachfrage nach der Corona-Krise bei RSD wieder stark anzieht. Bereits mehr als eine halbe Million RSD-Kunden konnten mit dem Studienreiseveranstalter dort herrliche Urlaubstage verbringen. Die RSD-Gäste durchstreifen eine fantastische Natur und bestaunen die außerordentliche kulturelle Vielfalt. Sie übernachten in ausgesuchten Sterne-Hotels mit bestem Komfort - bei den exklusiven Gratis-Verlängerungen sogar oft mit eigenem Badestrand.Warum sich RSD in der Türkei über die höchste Kundenzufriedenheit freuen darf, liegt auch am professionellen Reiseleiter-Team. Denn diese sind echte Landeskenner mit viel Herz und Verstand. Das passt genau zu RSD - einem der größten Studienreise-Veranstalter Europas. Dafür gibt es viel Lob - etwa von Professor Nevzat Cevik, einem der bekanntesten Ausgrabungsleiter antiker Stätten im Land: "Danke, dass Sie unsere gut erhaltenen historischen Schätze, unsere atemberaubenden Landschaften und unsere faszinierende Geschichte für eine breite, interessierte Bildungsschicht erlebbar machen!"Die aktuell buchbaren Türkei-Reisen im RSD-Sortiment bestätigen die Worte des Experten: So erlebt der Gast während der 15-tägigen Kappadokien 5-Sterne-Reise nicht nur die unglaublichen Feenkamine im Mönchstal - einem UNESCO-Welterbe. RSD-Urlauber dürfen auch gespannt sein auf Antalya, dieser lebendigen Perle am Mittelmeer. Auf RSD-Reisende wartet das Labyrinth unteririscher Städte - und natürlich das Kloster der tanzenden Derwische. Unterwegs auf einer zweiwöchigen exklusiven Lykien-Reise schreiten die RSD-Gäste staunend durch Ephesus, einer der bedeutendsten Ruinenstätten der Welt. Sie sehen die einzigartigen Kalkstein-Terrassen von Pamukkale ebenso wie den Artemis-Tempel - eines der sieben Weltwunder der Antike.im Rahmen einer Istanbul & Ägäis-Kombi mit Badeverlängerung erkunden RSD-Urlauber die Weltmetropole Istanbul am Bosporus. Sie freuen sich auf den unvergesslichen Anblick der berühmten Hagia Sofia, genießen das UNESCO-Weltkulturerbe in der historischen Altstadt, staunen über den Topkapi-Palast - den wundervollen Regierungssitz der osmanischen Sultane.Pressekontakt:Tel: 0049 89 211 290 11Email: info@rsd-reisen.deOriginal-Content von: RSD Reise Service Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138783/5820856