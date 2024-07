Cardano News: Erstes ADA-Videospiel im Epic Games Store gelistet

Die Welt des Blockchain-Gamings ist stetig am Wachsen. Bereits seit vielen Jahren gibt es Entwickler und Programmierer, die Web3-Technologien mit den klassischen Videospiel-Mechaniken verbinden und dabei - mal mehr, mal weniger - erfolgreich sind. Bisher war das Cardano-Netzwerk allerdings nicht die Wahl der Spieleentwickler, doch das hat sich nun ganz offiziell geändert.

Denn seit Neuestem gibt es ein Cardano-Blockchain-Spiel, das im populären Epic Games Store gelistet wird und als "Early Access" Game erst am Anfang der potenziell langjährigen Entwicklung steht. Wir verraten, was genau sich hinter "Chronoshot" versteckt und ob der Titel tatsächlich erfolgreich werden könnte.

Cardano-Spiel mit interessanter Zeit-Mechanik und strategischem Ansatz

Auf den ersten Blick scheint es sich bei Chronoshot um einen klassischen Arena-Shooter zu handeln, der ein wenig an die Spieler-gegen-Spieler-Games (PvP) wie Halo oder Quake erinnert. Allerdings unterscheidet sich das Web3-Game durch eine wichtige Komponente stark von diesen klassischen Ego-Shootern: In Chronoshot bewegt sich die Zeit nämlich nur dann, wenn sich auch der Spieler bewegt. Steht er hingegen still, so bleiben auch sämtliche Gegner auf dem gleichen Fleck stehen. So können die Spieler ganz in Ruhe zielen, verschiedene Combos schaffen und sorgsam ihre nächsten Schritte planen, um die Horden an KI-gesteuerten Gegner zu erledigen.

Dabei handelt es sich bei dem Cardano-Blockchain-Spiel um ein vollkommen kostenloses Game, das bereits seit einigen Jahren entwickelt wird. Die Tatsache, dass es nun im großen und beliebten Epic Games Store gelistet wurde, ist bereits ein großer Erfolg für das kleine Indie-Games-Studio hinter dem Spiel.

Cardano Games on Epic makes me happy https://t.co/RuaLXOyHJj - Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 9, 2024

Auch Cardano-Gründer und IOHK CEO Charles Hoskinson meldete sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort und erklärte, dass er glücklich darüber sei, dass nun endlich auch Cardano-Games im Epic Store zu finden sind.

Der Schritt hin zum Early Access soll dafür sorgen, dass die Community von Chronoshot einerseits schneller und größer wachsen kann, andererseits soll so jedoch auch ein direkteres Feedback möglich sein. So sollen die Mechaniken und Ideen so angepasst werden, dass die Community tatsächlich ein Spiel erhält, das möglichst fehlerfrei funktioniert und gleichzeitig den Spielspaß in den Vordergrund stellt.

Dynamische NFTs sollen Chronoshot nachhaltig beeinflussen

Der Arena-Shooter setzt in Zusammenhang mit der Plattform von RFLXT auf die Nutzung von sogenannten dynamischen NFTs. So sollen vollkommen neue Mechanismen zum Aufleveln der Spielcharaktere geboten werden. Das Praktische an dieser Idee: Selbst Spieler, die kein Interesse an Blockchain-Technologien und NFTs haben, können mit diesen agieren, ohne sich mit der Innovation dahinter zu beschäftigen. Gleichzeitig garantieren die Entwickler, dass die NFTs selbst keinen unfairen Vorteil im Spiel bieten, sondern eine ausgewogene Balance vorhanden sein soll. Hierfür benötigen Spieler nicht einmal eine Cardano-Wallet, obwohl über die RFLXT-Plattform eine optionale Möglichkeit dafür geboten wird.

Allerdings sollten sich interessierte Spieler darüber im Klaren sein, dass aktuell noch nicht viele Inhalte in Chronoshot vorhanden sind. Es gibt derzeit die beiden Singleplayer-Spielmodi "Survival" und "Time Attack", in denen die Spielerschaft derzeit für Bestenlisten möglichst viele Punkte sammeln kann. Außerdem ist ein Mehrspielermodus geplant, der nach dem offiziellen Start des Early Access implementiert werden soll. Zudem gibt es noch keinen konkreten Termin für die finale Veröffentlichung der Version 1.0, jedoch wird wohl ein Release bis zum Ende des laufenden Jahres angestrebt.

Wie groß der Erfolg von Chornoshot wirklich sein wird, kann zwar nur die Zeit zeigen, doch bisher haben die meisten Blockchain-Games, die über den Epic Games Store angeboten wurden, keinen Hype auslösen können. Dies könnte unter anderem auch daran liegen, dass derzeit Blockchain-basierte Spiele vor allem auf mobilen Endgeräten beliebt sind, während klassische PC-Spiele nur selten die Gaming-Community locken können.

Mobile Game für Tamagotchi-Liebhaber: PlayDoge nähert sich neuem Meilenstein

Wer nicht viel mit hektischen Shooter-Spielen anfangen kann, der sollte stattdessen einen Blick auf PlayDoge ($PLAY) werfen, denn das neue Play-to-Earn-Game setzt auf ruhigere Game-Mechaniken. Dabei bringt PlayDoge die in den 1990er Jahren enorm beliebten Tamagotchi-Haustiere in das Jahr 2024 und setzt dafür einerseits auf einen nostalgischen 8-Bit-Sound und eine putzige 2D-Pixel-Grafik, allerdings auch auf moderne Blockchain-Technologien und das Play-to-Earn-Konzept.

Letzteres ermöglicht es den Spielern, den $PLAY-Token dafür zu erhalten, dass sie sich regelmäßig und umfassend um ihre digitalen Haustiere kümmern. Hierzu zählt nicht nur das Füttern und Schlafen schicken, sondern auch die medizinische Versorgung und das regelmäßige Spielen der vielen verschiedenen Minispiele.

Erfahre mehr zum neuen PlayDoge-Spiel!

Während die im Jahr 1996 veröffentlichten Tamagotchis noch mit eigenem Handheld ausgeliefert wurden, setzt PlayDoge auf die modernere Variante: Das Videospiel wird auf dem Smartphone oder Tablet genutzt und kann kostenlos über den Google Play Store oder den Apple App Store heruntergeladen werden.

Ebenfalls interessant: Im derzeit laufenden Presale wurde ein erstes Staking-Programm bereits aktiviert, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite von 89 % bietet. Dass die Idee aufzugehen scheint, zeigt auch das bereits gesammelte Kapital, denn hier sind über 5,5 Millionen US-Dollar bereits zusammengekommen. Dies zeigt das große Interesse der Krypto-Anleger an diesem putzigen Blockchain-Spiel.

Investiere jetzt in den $DOGE-Token!

