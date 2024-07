Baden-Baden (ots) -Toni Kroos beendet seine beeindruckende Karriere mit einer Wahnsinns-Auktion: Auf www.unitedcharity.de versteigert er sein getragenes EM-Trikot für den guten Zweck! In diesem Trikot feierte er im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Dänemark den allerletzten Sieg seiner Karriere. Nun macht der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten damit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche glücklich, denn mit dem Auktionserlös unterstützt United Charity die Sami Khedira Stiftung.Toni Kroos ist aber nicht die einzige Fußballlegende, die auf Europas größtem Charity-Auktionsportal Gutes tut: Auch Kroatiens Nationalheld Luka Modric trennt sich von seinem getragenen EM-Trikot, in dem er sich gegen Italien zum ältesten EM-Torschützen der Geschichte krönte! Das EM-Special von United Charity hält auch Auktionen vieler weiterer Stars bereit - so können sich Fußballfans seltene Andenken ihrer Idole sichern und gleichzeitig wertvolle Hilfsprojekte unterstützen. Hier ganz einfach mitbieten: https://www.unitedcharity.de/Specials/Fussball-EM-2024Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 16 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5820914