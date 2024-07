Leipzig (ots) -Es geht hoch hinaus: Derzeit laufen in Thüringen die Dreharbeiten für eine neue "Schau in meine Welt!"-Folge. Die Episode "Lenny auf dem Hochseil" (AT) ist eine Produktion des MDR für das KiKA-Doku-Format "Schau in meine Welt!", in dem Kinder ihre Lebenswelten zeigen und ihre Träume teilen."Nach all den Folgen, die wir bereits für die 'Schau in meine Welt!'-Reihe produzieren durften, ist es immer noch eine große Freude, besondere Geschichten von Kindern aus unserer Region zu erzählen. Jede Folge ist ein Unikat, das mit viel Liebe gestaltet wird. Das weiß auch unser Publikum zu schätzen. Die Folgen ziehen regelmäßig viele Kinder vor den Fernseher und schaffen es, ein Bewusstsein für Lebensrealitäten abseits der eigenen zu schaffen", betont Anke Lindemann, Redaktionsleiterin Kinder und Familie beim MDR."Lenny auf dem Hochseil" begleitet den zehnjährigen Hochseilartisten Lenny Weisheit, der stolz die sechste Generation der Artistenfamilie "Geschwister Weisheit" aus Gotha repräsentiert.Die Reportage führt durch eine Saison im Leben eines Artistenkindes - von der ruhigen Winterzeit bis zu den aufregenden Sommerauftritten. Es ist eine Geschichte von täglichem Training, stetigem Reisen, Familienleben im Wohnwagen und dem Streben nach Applaus; sie fängt aber auch die Höhen und Tiefen der artistischen Entwicklung Lennys ein und erzählt die Geschichte einer traditionsreichen Artistenfamilie aus Mitteldeutschland, die 2020 ihr 120-jähriges Bestehen feierte.Die neue Folge wird 2025 bei KiKA erstmals ausgestrahlt sowie im KiKA-Player und der ARD Mediathek verfügbar sein."Lenny auf dem Hochseil" ist eine Produktion des MDR für KiKA, gedreht von der Produktionsfirma bildpool aus Erfurt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5820932