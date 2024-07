Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der ersten Wochenhälfte richteten sich die Blicke der Anleger in die USA, so die Börse Stuttgart.FED-Chef Jerome Powell habe eine Rede vor dem US-Kongress gehalten. Marktteilnehmer hätten davon Signale zur weiteren Zinspolitik erwartet. Doch der oberste US-Währungshüter habe sich bedeckt gehalten und lediglich darauf verwiesen, dass "mehr gute Daten" das Vertrauen an eine weitere Annäherung der Inflation an die Zielmarke 2% stärken würden. Beobachter würden weiterhin erste Zinssenkungen für September erwarten, sofern die Datenlage dies hergebe. Eine nächste Indikation würden die US-Preisdaten am Donnerstag geben. ...

