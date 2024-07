Abo-Dienste liegen gerade in der digitalen Welt voll im Trend. Microsoft tritt hier in einigen Bereichen als Pionier und Vorreiter auf. So auch beim Xbox Game Pass, der Nutzern gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf etliche Videospiele bietet. Das Modell erweist sich bisher als recht beliebt, doch nun kündigte Microsoft an, die Preise zu erhöhen.Anzeige:Bereits ab dieser Woche müssen Neukunden tiefer in die Taschen greifen. Bestehende Abonnenten werden von Microsoft (US5949181045) noch etwas verschont. Sie werden erst ab September mehr zahlen ...

